Criminelen wassen miljoenen wit met Belgische VOF

Steeds meer criminelen misbruiken de Belgische vennootschap onder firma (VOF) als scherm om miljoenen euro's wit te wassen. De antiwitwascel merkt een opstoot van constructies met de VOF en waarschuwt de banken.

In september kwam het Verenigd Koninkrijk in opspraak door de FinCEN Files. De gelekte Amerikaanse antiwitwasrapporten legden bloot hoe allerhande criminelen misbruik maakten van Britse vennootschappen om over de hele wereld miljarden euro’s wit te wassen. Het gaat om Britse limited liability partnerships (LLP's) en limited partnerships (LP's). Die kan je snel oprichten met beperkte publicatieverplichtingen, en wat je aangeeft als zakencijfer wordt zo goed als niet gecontroleerd. Criminelen kunnen ze gebruiken als scherm als ze een postbusadres hebben waarvan de officiële eigenaars gewoon andere schermvennootschappen zijn in notoire belastingparadijzen. Maar voor de buitenwereld bieden Britse vennootschappen wel een grotere schijn van legitimiteit. De Belgische antiwitwascel waarschuwde al vaak voor constructies met Britse limiteds.

De recente dossiers waarin de VOF werd gebruikt, gaan vooral over ernstige fiscale fraude, sociale fraude, georganiseerde misdaad, mensensmokkel en oplichting. Kris Meskens Secretaris-generaal Belgische antiwitwascel

Nu stuurde de Belgische antiwitwascel evenwel naar alle banken een waarschuwing uit over een Belgische vennootschapsvorm die populair wordt bij witwassers: de vennootschap onder firma (VOF). ‘De VOF lijkt de laatste maanden in toenemende mate gebruikt te worden als vehikel voor het witwassen van geld’, zegt Kris Meskens, de secretaris-generaal van de antiwitwascel. ‘De onderliggende misdrijven in de dossiers die de cel recent meldde aan het parket draaien vooral rond ernstige fiscale fraude, sociale fraude, georganiseerde misdaad, mensensmokkel en oplichting. Ze waren goed voor miljoenen euro’s.’

Waarom kan de VOF interessant zijn voor witwaspraktijken? Meskens: ‘De VOF is een vennootschapsvorm met weinig administratieve en financiële verplichtingen, omdat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden. Maar criminelen kunnen stromannen inzetten als vennoten om de aansprakelijkheid te ontlopen. Zo hebben ze een discrete en weinig gereglementeerde vennootschap ter beschikking. Een VOF wordt niet via een notariële akte opgericht. Dat leidt ertoe dat notarissen, die vermoedens van witwassen aan de antiwitwascel melden, wegvallen als mogelijke detectiebron.’

Om een VOF op te richten moet je niet langsgaan bij een notaris, die vermoedens van witwassen meldt aan de antiwiwascel. Kris Meskens Secretaris-generaal Belgische antiwitwascel

Je kan een VOF oprichten met minstens twee vennoten die onder een gemeenschappelijke naam een activiteit uitoefenen, zoals een vrij beroep. Je hebt geen financieel plan nodig en geen wettelijk minimumkapitaal. Een VOF moet ook geen jaarrekening publiceren. In het nieuwe wetboek van vennootschappen - met minder vennootschapsvormen - bleef de VOF bestaan. Waarom de VOF plots vaker opduikt in witwasconstructies, is een vraagteken.

Stromannen

In de dossiers die de antiwitwascel doorspeelde aan het gerecht bleken de gebruikte VOF's vooral activiteiten op te geven in sectoren waarin meer faillissementen voorkomen, zoals de bouw, het transport en de horeca. De officiële vennoten van de VOF gaven een adres op in België en hadden de nationaliteit van een EU-lidstaat, maar volgens de antiwitwascel waren het stromannen. Via het scherm dat de VOF hen bood, konden de criminelen verdachte geldstromen uitvoeren via bankrekeningen.