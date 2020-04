Crisiscentrum breekt alle records met miljoenen berichten

De dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum over de evolutie van de corona-epidemie is slechts de façade waarachter een enorme crisisoperatie schuilt.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft in twee weken coronacrisis al zijn records verpulverd, met bijna 2,7 miljoen verstuurde mails en meer dan 6 miljoen mensen die de corona-website bezochten.

Het zenuwcentrum van de strijd tegen de coronacrisis is het Nationaal Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Elke weekdag en zaterdag geven de woordvoerders van het Crisiscentrum en de experts klokslag 11 uur de nu al legendarische persconferenties waar de coronacijfers worden bekendgemaakt. Maar dat is slechts de façade. Achter de muren van het Crisiscentrum in Brussel, vlak tegenover het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR), speelt zich de grootste crisisoperatie af in de recente Belgische geschiedenis. De Tijd wierp een blik in de cockpit van de coronacrisis.

Het Crisiscentrum bestaat nu al meer dan 30 jaar - het is opgericht in 1988 na tragedies zoals de CCC-aanslagen, het Heizeldrama en de kernramp van Tchernobyl - maar de voorbije weken verpulverde het Crisiscentrum op alle terreinen zijn records. Sinds 13 maart zijn al meer dan 2,69 miljoen e-mails verstuurd met informatie over de crisis, naar de ruim 848.000 mensen die zich hebben ingeschreven om zulke 'BE-ALert'-mails te krijgen.

Sociale media

Anno 2020 heeft het Crisiscentrum, waar zo'n 150 mensen werken, zijn voelsprieten ook meer dan ooit op de sociale media gericht. Op Twitter en Facebook zijn intussen al 54.000 berichten behandeld. Een man die gisteren een tweet verstuurde over zijn Nederlandse broer die in ons land woont, maar in Nederland medicijnen moet ophalen, kreeg al na enkele uren een persoonlijk antwoord van het Crisiscentrum dat zijn broer de grens mag oversteken voor noodzakelijke medicijnen. Zo zijn al 22.000 mensen geholpen via de sociale media. Maar de belangrijkste 'webcare' gebeurt via de coronawebsite (info-coronavirus.be) die de voorbije twee maanden al 6,15 miljoen bezoeksessies te verwerken kreeg. Alle communicatie gebeurt samen met Volksgezondheid en het gezondheidsinstituut Sciensano.

Dan is er nog het informatietelefoonnummer dat op 31 januari is geopend. Afhankelijk van het aantal oproepen werken daar liefst 50 à 120 operatoren. Die kregen al 150.000 oproepen te verwerken. In 400 gevallen boden ze psychosociale steun, wat sinds 20 maart gebeurt met de steun van Rode Kruis-medewerkers. In het begin gingen de vragen vooral over het coronavirus zelf, nu meer over de maatregelen.

Beslissingslijnen

Ook alle beslissingslijnen lopen via het Crisiscentrum. De voorzitter van het federaal coördinatiecomité (COFECO) evalueert dagelijks de epidemie, samen met alle experts. Dagelijks is er overleg met alle federale en gewestelijke kabinetten en andere overheden. Er vertrekt ook dagelijks een verslag naar alle mogelijke taskforces en werkgroepen. Het Crisiscentrum overlegt eveneens elke dag met de provinciegouverneurs, die de verbindingspersonen zijn voor de steden en gemeenten. Daarnaast zijn er nog meer crisiscellen aan de slag, van een juridische cel tot een operationele cel, die 24 op 7 alle veiligheidssituaties volgt.