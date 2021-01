'Cryptoleven' is genieten met boomende bitcoin

De Nederlander Didi Taihuttu verkocht zijn hele hebben en houden, en zette het om in bitcoins. Vandaag leeft hij met zijn gezin het cryptoleven.

Didi Taihuttu (42) staat elke dag om zes uur op. Dan rijdt hij met zijn Land Rover naar een mooi strandje niet ver van zijn villa met zwembad in Lagos, in de Portugese Algarve. ‘Be your own bank’, staat in grote oranje letters op de matzwarte terreinwagen. Bij de opkomende zon maakt hij een video voor de 17.000 volgers van zijn YouTube-kanaal. Als hij thuiskomt, is er tijd voor een uitgebreid ontbijt met zijn vrouw Romaine en hun drie tienerdochters, Joli, Juna en Jessa. De rest van de voormiddag spendeert hij aan het monteren van zijn video’s en handel in bitcoins en andere virtuele munten. Om 13 uur zit de werkdag erop. ‘Dan gaan we leuke dingen doen met het gezin. Naar het strand, lekker wandelen. Het leven oppakken, zeg maar.’

Gaat de koers van 3.000 naar 40.000, dan maak je zo meer dan 1.000 procent winst. Een traditionele beurshandelaar doet daar veertig jaar over, maar in bitcoins is het echt niet zo moeilijk Didi Taihuttu

Eind 2016 besloten Taihuttu en zijn vrouw al hun bezittingen te verkopen voor bitcoins: hun halfopen woning met tuin in Venlo, de inboedel, de drie auto’s, de quads van de kinderen, de schoenencollectie van mevrouw. De bitcoin was aan een bescheiden opgang bezig en stond op iets minder dan 1.000 dollar. Taihuttu deed zijn computerwinkel van de hand, en zijn opleiding- en examencentrum voor programma’s als Excell. ‘Ik had mijn beide ouders verloren, was een workaholic met een burn-out en had genoeg van het materialistische leven. We zijn uit Nederland vertrokken met vijf rugzakken.’

Nadat de lokale krant en tv-zender verslag hadden uitgebracht van die stunt, volgde de wereldpers. De toon was lacherig en een tikkeltje ongelovig - ‘hij bezit wel nog een huisje op een camping’. Vandaag is het Taihuttu die lacht. Het campinghuisje is al even verkocht en de hyperkinetische virtuele munt is aan een ongeziene rally bezig. In januari was hij voor het eerst even meer dan 40.000 dollar waard. Vooral de grote institionele spelers zouden de koers door grote transacties naar recordhoogtes stuwen, maar door de totale afwezigheid van regels in de bitcoinhandel is zelfs dat onduidelijk.

-500.000 euro Na de crash begin 2018 maakte het gezin virtueel een half miljoen verlies

Grote swipes

Taihuttu, die niet wil zeggen hoeveel bitcoins hij bezit, houdt zo’n 70 procent van het vermogen in fysieke portefeuilles, verspreid over kluizen in verschillende landen. ‘Dat blijft daar tot de bitcoin 1 miljoen staat.’ Met de overige 30 procent handelt hij. Daarbij baseert hij zich op de knotsgekke historiek van de piepjonge munt. Hij vertelt over traden op ‘grote swipes’, op momenten dat hij ziet dat de koers zal aftoppen. ‘Gaat de koers van 3.000 naar 40.000, dan maak je zo meer dan 1.000 procent winst. Een traditionele beurshandelaar doet daar veertig jaar over, maar in bitcoins is het echt niet zo moeilijk.’

Verliezen waren er ook. In 2013 investeerde Taihuttu 36.000 euro in krachtige computers om bitcoins te delven, wat zoveel betekent als met ingewikkelde berekeningen de code achter de virtuele munt kraken en ze zo te verwerven. Toen viel de koers terug van 1.200 naar zo’n 200 dollar. ‘Ik heb veel moeten verkopen om de schade te beperken.’ Na de crash begin 2018 maakte het gezin virtueel een half miljoen verlies. ‘Er werd gelachen: ‘Didi is bankroet, hij staat op de camping.’’

Gaat het goed, dan zitten we in een villa met jacuzzi. Gaat het minder, dan zitten we in de camper of gaan we naar een goedkoop land, zoals Thailand Didi Taihuttu Bitcoinbeliever

Het raakt hem niet. ‘We leven op de koers. Gaat het goed, dan zitten we in een villa met jacuzzi. Gaat het minder, dan zitten we in de camper of gaan we naar een goedkoop land, zoals Thailand.’ De levenskosten voor het gezin van vijf variëren van 2.000 tot 3.500 euro per maand. Vragen over de financiële risico’s, waarvoor toezichthouders geregeld waarschuwen, en de toekomst van zijn kinderen wuift hij weg. ‘Als het misgaat, begin ik gewoon opnieuw. Ik kan altijd gaan werken. Het is een avontuur.’

Ze noemen zich intussen The Bitcoin Family, een via mediakanalen uitgebouwd merk. Op hun webshop verkopen ze shirts, hoody’s, slippers, koffiemokken, babypakjes en sokken. Taihuttu werkt als consultant, adviseur en influencer. Toen hij de B van bitcoin op zijn onderarm liet tatoeëren, was er een journalist van The Wall Street Journal bij om dat te capteren. Voorts heeft hij aandelen in bedrijven die ‘bitcoincommunities’ willen bouwen, toevluchtsoorden waar je regelluw en belastingvriendelijk kan ondernemen in cryptomunten. Zo zit hij in het Bulgaarse Blockchain Valley van de Vlaamse ondernemer Niko De Jonghe, die net buiten Sofia een cryptodorp wil optrekken in moderne fermettestijl. ‘Het restaurant staat er al.’

Als iemand onze financiën wil inkijken, ben ik weg. Daar heeft niemand zaken mee Didi Taihuttu

De bitcoinfamilie heeft geen adres meer. En Portugal heft geen belastingen op cryptomunten. ‘Ik ben niet tegen belastingen, ik ben tegen het belastingsysteem.’ Hij gebruikte een tijdje de betaalkaart Wirex, tot de uitgever ‘proof of funds’ ging vragen. ‘Als iemand onze financiën wil inkijken, ben ik weg. Daar heeft niemand zaken mee’. Een bankrekening heeft hij niet, in de supermarkt betaalt hij met een debetkaart in bitcoin. Hij heeft alleen een internationale reisverzekering, betaald in bitcoin uiteraard.

De kinderen volgen internationaal afstandsonderwijs, ‘de beste leerschool in dit leven’. Het voortdurende reizen vinden ze niet altijd even leuk, ‘maar dat heb je in elk gezin’.

Voor de armen

Zoals veel bitcoinpioniers presenteert Taihattu zich als een idealist. ‘Ik heb geen vertrouwen in centrale banken en de overheid, waar slechts enkele mensen aan de touwtjes trekken. Dat huis waar jij zo zwaar voor leent, is een gouden gevangenis. Het is helemaal niet van jou, maar van de bank. Dus dan zitten ze daar in hun dikke hut ongelukkig te zijn. Steeds meer mensen zien het nu in, door de lockdown.’

De volgende oorlog wordt er een om de bitcoin. Ik hoor je denken: die man is gek. Maar ik wil toch dat je het zo opschrijft Didi Taihuttu

Taihuttu zegt van een ‘gedecentraliseerde toekomst’ te dromen. ‘Het begint nu echt overal te spelen. Iran is volop aan het minen om aan de Amerikaanse sancties te ontkomen. De volgende oorlog wordt er een om de bitcoin. Ik hoor je denken: die man is gek. Maar ik wil toch dat je het zo opschrijft.’

Rest de vraag waarom een man die genoeg had van het materialistische leven vandaag in een gesponsorde auto rondrijdt, een webshop runt en aandeelhouder in vastgoedspelers in cryptodorpen is. ‘Ik heb in Thailand een tijd in de zon gelegen en gevist, maar daar word je ook niet blij van. Dus nu is het weer hard werken.’