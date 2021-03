Cultuursector: 'We willen veilig open op 15 april'

De cultuursector verhoogt de druk op het Overlegcomité, dat zich vrijdag buigt over eventuele versoepelingen. 'Ons internationaal geprezen talent zit thuis en ziet geen andere uitweg dan ander werk te zoeken. De sector loopt leeg, er ontstaat grote armoede', schrijft de Crisiscel Cultuur, die de cultuursector vertegenwoordigt in de pandemie, in een persbericht.

'Ook de bevolking is moedeloos. Cultuur in al zijn vormen, van voorstellingen over events tot repetities voor amateurs, is de motivator die mensen nu nodig hebben om vol te houden.'