Dader Luik aan gegijzelde poetsvrouw: 'Ben je moslim?'

De getuigenis van de poetsvrouw die door Benjamin Herman gegijzeld werd in een Luikse school wijst in de richting van radicalisering.

Nadat de dader van de schietpartij in Luik twee agentes en een voorbijganger had vermoord, ging hij het Atheneum Léonie de Waha in het centrum van Luik binnen. Daar kwam hij Darifa tegen, de poetsvrouw van de school.

Volgens haar stelde de dader haar twee vragen: 'Ben je moslim?' en 'Doe je mee aan de ramadan?'. Ze antwoordde bevestigend en kreeg de verzekering dat hij haar niks zou aandoen, vertelde ze de Franse openbare omroep RTBF.

'Ik zei hem dat hij niet op de juiste plek was, want hier zijn veel kinderen. Op een gegeven moment heb ik met mijn handen een teken gedaan om de leerkrachten op de speelplaats te tonen dat ze die moesten verlaten, maar ik denk niet dat ze het begrepen hadden', aldus de poetsvrouw.

Radicalisering

Herman trok dan naar het raam met uitzicht op de speelplaats. Toen de vrouw begon te huilen, zei hij dat ze moest stoppen. 'Hij zei me na te denken over mijn Palestijnse en Syrische broeders, dat het voor hen was dat ik zou moeten huilen.' De schutter zei dat hij de politieagenten wou 'laten sudderen'.

Darifa riep hem op zich over te geven en vroeg hem waarom hij dit deed. 'Hij zei: wat ik doe, moest gebeuren. Ik praatte op hem in om te stoppen, maar er was geen beginnen aan.' Herman vroeg haar uiteindelijk de deur te openen en hij vertrok. Hij verwondde vier agenten, om nadien doodgeschoten te worden. 'Ik denk dat hij doorhad dat het voor hem gedaan was', aldus de poetsvrouw.

Uit de getuigenis van de vrouw blijken religieuze motieven mee te spelen in de daden van Herman. Dat lijkt de eerdere berichtgeving over een mogelijke radicalisering kracht bij te zetten. Herman was in de gevangenis in contact gekomen met geradicaliseerde gevangenen, maar het parket kan niet bevestigen dat hij op het moment van de feiten geradicaliseerd was.