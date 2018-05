Dader Luik vermoordde eerder al man

De dader van de schietpartij dinsdag in Luik vermoordde voor zijn aanslag al een man in Marche-en-Famenne.

Benjamin Herman vermoordde in de nacht van maandag op dinsdag zijn ex-medegevangene Michael Wilmet. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Wilmet werd gedood door een kogel in het hoofd in Marche-en-Famenne, waar hij samen met Herman in de gevangenis had gezeten.

Hij had geen vooruitzichten meer in onze maatschappij Jan Jambon Minister van Binnenlandse Zaken

De onderzoekers bekijken of de moord op Wilmet een invloed heeft gehad op de schietpartij dinsdag in Luik. Daar doodde Herman twee politieagentes en een omstander. 'Hij had geen vooruitzichten meer in onze maatschappij, omdat hij al een moord had gepleegd', zegt Jambon.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt ook onderzocht of Herman op het moment van de schietpartij in Luik onder de invloed was van drugs. Na de drievoudige moord gijzelde hij in een nabijgelegen school een werkneemster. Herman werd uiteindelijk doodgeschoten door speciale eenheden van de Luikse politie.

Het staat vast dat de aanslag in Luik gericht was op de politie. Dat blijkt uit het aantal kogels dat de man afvuurde en de eerste resultaten van het onderzoek, die de Luikse burgemeester Willy Demeyer bekendmaakte. Het federale parket behandelt de zaak als een mogelijke terreurdaad.