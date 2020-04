Dagboek Marc Noppen | ‘Crisis dwingt ons ziekenhuizen anders te ontwerpen'

Van twee dagen vakantie heeft UZ Brussel-directeur Marc Noppen gebruikgemaakt om na te denken over de periode na de crisis. ‘Een van de lessen is dat we geen grotere, maar veel flexibere ziekenhuizen nodig hebben.’

‘Na twee dagen vakantie ben ik maandagvoormiddag toch even langs het ziekenhuis gegaan om poolshoogte te nemen. Het is vrij rustig, wat overeenkomt met de nationale cijfers. Het blijft wel opvallend dat het aantal nieuwe patiënten een echte mix blijft: niet alleen heel oude rusthuisbewoners, maar ook voordien relatief gezonde mensen die pakweg tien dagen geleden toch nog besmet geraakt zijn.’

‘We mogen geen vals gevoel van veiligheid creëren. Ik ga elke ochtend joggen. Met het mooie weer viel het me op hoeveel mensen op straat waren. Mensen die nu bbq’s organiseren, zijn knettergek. Maggies ‘blijf in uw kot’ blijft gelden.’

‘Er is een zekere vermoeidheid ontstaan, zowel figuurlijk als letterlijk. Dat laatste merkte ik dit weekend ook: ik ben elke namiddag in slaap gevallen, terwijl dat normaal nooit gebeurt. Maar tussen die dutjes door heb ik toch ook de tijd genomen om eens na te denken over welke lessen we kunnen trekken voor de day after tomorrow.’

‘Gouverner, c’est prévoir, zeggen ze. Wel, onze draaiboeken voor een eventuele opflakkering of nieuwe crisis liggen klaar. En we hebben onze lessen getrokken voor de geplande bouw van een nieuw complex voor een operatiekwartier en intensieve zorg.’

‘We passen de plannen zo aan dat we de capaciteit kunnen verdubbelen, zonder van alles te moeten verbouwen of hele legers aan personeel te verhuizen, zoals we nu hebben moeten doen. Als je slim bouwt, kan je de infrastructuur zo aanpassen dat je in een mum van tijd kan schakelen om het aantal bedden op te drijven.’

‘Je doet dat bijvoorbeeld door de kamers iets breder en langer te maken, zodat je er snel een extra bed in kan plaatsen. We gaan in die kamers ook de leidingen, voor bijvoorbeeld zuurstof, stikstof of data, ontdubbelen.’

‘We passen ook het luchtbeheer aan, waarbij we rekening houden met de mogelijkheid om kamers in overdruk of onderdruk te plaatsen. Het eerste heb je nodig om kiemen buiten te houden bij bijvoorbeeld transplantatiepatiënten of anderen met een gestoorde immuniteit. Een onderdruk creëer je bij bijvoorbeeld covidpatiënten, om te vermijden dat ziektekiemen de kamer kunnen verlaten.’

‘Misschien komt er na deze crisis een oproep voor nog meer ziekenhuisbedden. Ik zou daar niet meteen op ingaan. We hebben - hout vasthouden - bewezen dat we het aankonden. Ik denk dat de crisis ons wel dwingt ziekenhuizen flexibeler te ontwerpen. Laat ons minder op de grote hotelcomplexen van het verleden mikken, en in meer moduleerbare eenheden voorzien, die ook inspelen op de trend naar nog meer daggeneeskunde.’

‘Ik hoop ook dat de overheid zich wat minder moeit. Ik zie al een tijdje hoe in onze kosten de uitgaven voor administratie disproportioneel gestegen zijn in verhouding met die voor de zorg van artsen, verpleging en technologie. Het aantal bevragingen voor accreditaties, controles en visitaties is overdreven.’

‘Nu moet ik bij wijzen van spreken tijdens een autorit naar huis beslissen over de aankoop van tien beademingstoestellen, terwijl daar vroeger een openbare aanbesteding en talloze adviezen van commissies voor nodig waren. Met de regeringscommissaris in onze raad van bestuur hebben we daar goede afspraken over gemaakt om snel te kunnen schakelen.’