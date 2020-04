Dagboek Marc Noppen | ‘Crisis woonzorgcentra ook gevolg van versnipperde bevoegdheden'

Het UZ Brussel probeert de woonzorgcentra in haar buurt bij te staan met materiaal, personeel in instructies. Maar een meer gecoördineerde aanpak is nodig, zegt directeur Marc Noppen. ‘Onze staatsstructuur helpt daar niet bij.’

‘Vandaag hadden we de koning op bezoek. Hij was onder de indruk van het professionalisme, de team spirit en het bijna tastbare positivisme van onze medewerkers. Dat bezoek organiseren vergde natuurlijk wel wat werk. Voor de veiligheid om te beginnen: beeld je in dat hij hier besmet wordt met het virus. Dat zou geen goede reclame voor ons zijn. Maar het was het waard: de komst van de vorst was een enorme opsteker voor ons personeel. Bovendien toonde zijn bezoek aan dat ziekenhuizen nog steeds veilige plekken zijn, ook en vooral voor mensen die noodzakelijke zorg uitstellen.'

'Hij bracht onder meer een bezoek aan ons centrum waar we personeelsleden psychologisch bijstaan, aan de spoedafdeling, aan het vrijwillig ontstane naai- en stikatelier waar we schorten en mondmaskers maken en aan een van de nieuwe intensive care-diensten die we voor deze crisis extra gecreëerd hebben. Uiteraard ging het om een afdeling waar nog geen patiënten lagen, want het bezoek bleef beperkt tot de covid-vrije zones.’

Schermvullende weergave Marc Noppen leidde woensdag de koning rond door het UZ Brussel. ©Photo News

‘Die afdeling met vrije bedden is nog niet gevuld. We houden ze aan als strategische reserve. Waarom we die niet inzetten om de zware nood in de woonzorgcentra te helpen lichter maken? Ten eerste moeten we capaciteit behouden voor de instroom uit de eigen spoeddiensten of interne transfers. Patiënten uit de gewone afdelingen kunnen nog altijd op intensieve zorgen belanden.’

‘Ten twee hebben we niet meteen het personeel beschikbaar om die bijkomende bedden zomaar te bemannen. Nu kiezen we er nog voor om de beschikbare werkkrachten in te zetten op de patiënten die het nodig hebben.’

De oproep van de woonzorgcentra aan de ziekenhuizen om bij te springen nu de crisis bij hen heel zwaar huis houdt, vind ik terecht. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘En ten derde werken we volgens het ethische kader dat tussen de universitaire ziekenhuizen afgesproken is. We gaan zeer zorgvuldig om met de beslissing om extreem oude mensen naar intensieve zorg over te brengen. Vaak gaat het om patiënten met nog andere pathologieën van wie de overlevingskans quasi nul is als je ze begint te beademen. Dat lijkt een harde keuze, maar de discussie of je zo iemand drie weken aan een respirator moet leggen met quasi geen overlevingskansen is gewettigd.’

‘De oproep van de woonzorgcentra aan de ziekenhuizen om bij te springen nu de crisis bij hen heel zwaar huis houdt, vind ik terecht. Wij hebben al eerder tien centra bij ons in de buurt gebeld met de vraag hoe we kunnen helpen, met bijvoorbeeld maskers, tests of richtlijnen.’

‘Een aantal van hen had niets nodig, andere wel. Zo gaat een van onze geriaters adviezen verstrekken aan een woonzorgcentrum waarvan de arts ziek gevallen is. Aan anderen geven we richtlijnen over het gebruik van beschermingsmiddelen. Nu krijgen ze die instructies vaak enkel op papier, terwijl wij bijvoorbeeld onze interne instructievideo’s kunnen delen.’

Dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke naar het federale niveau wijst, omdat die te weinig testen zou leveren, vind ik geen excuus. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Maar natuurlijk kunnen wij geen twee, drie of tien instellingen tegelijk runnen. Daarom is een meer gecoördineerde aanpak nodig, tussen de overheid, de koepelorganisatie Zorgnet Icuro, de ziekenhuizen, de huisartsen, en de decanen geneeskunde en rectoren van de Vlaamse universiteiten, die bijvoorbeeld studenten kunnen uitsturen.’

‘Het helpt daarin niet dat de ziekenhuizen een federale bevoegdheid zijn en de woonzorgcentra onder gemeenschapsverantwoordelijkheid vallen. Wij werken bovendien samen met centra uit Vlaanderen en uit het Brussels Gewest. Dat dit onvermijdelijk fout loopt, is dus ook een gevolg van de versnipperde bevoegdheden. Je ziet direct dat dit wringt en het systeem helemaal niet logisch in elkaar zit. Onze staatsstructuur helpt hier niet bij. En dit krijg je niet uitgelegd bij de bewoners, of de verzorgers’