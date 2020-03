Dagboek Marc Noppen | 'De sfeer is omgeslagen'...

De hoop van na het weekend is wat de kop ingedrukt, nu ook in het UZ Brussel de stroom aan besmette patiënten toeneemt, zegt directeur Marc Noppen in zijn dagboek. 'Het wordt koortsachtig druk.'

‘De post-weekendpiek is nu ook wel bij ons zichtbaar, met een vrij forse toename van het aantal besmette patiënten. Er zijn nu 43 covid-patiënten opgenomen, van 17 wachten we nog op een bevestiging. Op onze intensieve zorgen liggen nu 15 patiënten, en we werden opnieuw met een overlijden geconfronteerd. Bij ons zijn er dat nu jammer genoeg al zes in totaal.’

‘De sfeer is dus wat omgeslagen, ook omdat er nu ook voor het eerst een kind met het coronavirus opgenomen is, en we het virus hebben vastgesteld bij twee hoogzwangere vrouwen die hier kwamen bevallen. Sinds maandag screenen we ook niet-covid patiënten op het virus bij opname. We doen dat met een CT-scan aan lage dosis, die sneller dan de traditionele test met bijna 100 procent zekerheid kan aantonen of het virus aanwezig is.’

‘Gisteravond laat belde ons diensthoofd radiologie mij daar over. Hij had bij die niet-covid-patiënten een opmerkelijke vaststelling gedaan. 10 procent van die patiënten bleek toch besmet te zijn met het virus, zonder dat ze symptomen hadden. Dat leidt toch tot een zekere koortsachtigheid (excusez le mot) in het ziekenhuis.’

We hebben ook een nieuwe crisisgroep opgericht: een voor de niet-covid-patiënten. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

'Door de toename van het aantal patiënten hebben we ook een volgende fase van ons stappenplan geactiveerd. Concreet betekent dit dat er een nieuwe covid-afdeling intensieve zorgen geopend is, naast extra capaciteit voor niet-covid-patiënten, goed voor een twaalftal bedden. Daar komt altijd veel bij kijken. Je moet al het materiaal klaarhebben, waaronder de respiratoren en je moet een nieuwe lichting personeelsleden inschakelen.’

‘We hebben ook een nieuwe crisisgroep opgericht: een voor de niet-covid-patiënten. Net zoals elders verontrust het ons dat er veel minder mensen binnenkomen met bijvoorbeeld hartklachten of neurochirurgische aandoeningen. Veel mensen hebben nu schrik van het ziekenhuis of minimaliseren hun symptomen. We hebben het hier zelf gemerkt toen een van onze medewerkers plots opgenomen moest worden met een vernauwing van de kransslagader. Met 'het zal de stress zijn’ had hij al een paar dagen zijn klachten weggewimpeld.‘

‘Perfection is the enemy of the good’ is een adagium in de rampengeneeskunde. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

Onze vrees is dat we over een paar dagen of weken met een piek zitten van niet-covid-patiënten die het ziekenhuisbezoek niet langer kunnen uitstellen. In het slechtste geval valt dat samen met de coronapiek. Daar zijn we op beducht en het is met die redenering in het achterhoofd dat we ons daar op voorbereiden.’