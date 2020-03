Dagboek Marc Noppen | 'Ik sluit niet uit dat we Nederlanders zullen moeten helpen'

Als zou blijken dat volgende week de piek voorbij is en België nog bedden op intensieve zorg 'over' heeft, valt het niet uit te sluiten dat onze ziekenhuizen Nederlandse patiënten moeten overnemen, zegt UZ Brussel-directeur Marc Noppen.

‘Na een piekje op zaterdag, dat misschien te maken had met het gebrek aan capaciteit van het naburige Brugman-ziekenhuis, is de situatie weer wat genormaliseerd. We hebben nu 83 covidpatiënten opgenomen, van wie er 19 op intensieve zorgen liggen.’

‘We hebben ook een paar mooie successen geboekt. Sinds 6 maart zijn al 55 genezen patiënten weer naar huis mogen gaan. Afgelopen weekend hadden we onze eerste geïntubeerde patiënt, een man van 52, bij wie we de beademing succesvol hebben kunnen beëindigen. Dat is goed nieuws, want eenmaal je iemand intubeert, weet je nooit hoe lang dat zal duren en of die patiënt het wel zal halen.’

Dit wordt vermoedelijk de week van de waarheid. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Want mensen vergeten weleens dat zo’n beademing geen manier is om te genezen, wel een ondersteuning om mensen in leven te houden. Het is een gesofisticeerde mechanische pomp die de gasuitwisseling overneemt en de longfunctie ondersteunt. Je koopt dus tijd, maar geen genezing. Dat is een van de redenen waarom de capaciteitsplanning op intensieve zorg zo moeilijk is. We proberen zo lang mogelijk te vermijden om patiënten te intuberen. Want dan zijn ze vaak voor twee weken of langer vertrokken. En dat betekent dat je bedden op intensieve heel snel vol zitten.’

‘Dit is de week van de waarheid, vermoeden we. Gelukkig ziet het er nog steeds naar uit dat we er met de aangekondigde piek van later deze week of volgende week zullen geraken in ons land, met uitzondering misschien van een paar ziekenhuizen in Limburg of Henegouwen. Die patiënten kunnen in andere ziekenhuizen terecht.’

‘In Nederland is dat een ander verhaal. Ik hou mijn hart vast voor de gevolgen van zijn beleid, dat epidemiologisch aanvankelijk een heel andere inschatting maakte. We moeten alles pragmatisch bekijken. Patiënten uit de directe omgeving en eigen land hebben voorrang, maar ik sluit niet uit dat België Nederland zal moeten helpen en Belgische ziekenhuizen Nederlandse patiënten moeten overnemen. Het is nog te vroeg om dat nu te beslissen en het kan alleen als zou blijken dat onze piek voorbij is en die van hun nog moet komen. Maar de kans is niet ondenkbaar.’

‘Ons ziekenhuis heeft nu voldoende respiratoren: we hebben de capaciteit verdubbeld tot 65. En er zijn er nog op komst, dankzij een mooi samenwerkingsverband tussen artsen uit intensieve zorg, anesthesisten en ingenieurs van de VUB. Op basis van opensource-onderzoek en ontwikkeling testen ze zelf gemaakte respiratoren, onder meer in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT).’

We maken van duikmaskers beschermmaskers en zuurstofmaskers voor beademing. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘We maken van duikmaskers beschermmaskers of zuurstofmaskers voor beademing. Gemakkelijk is dat niet, want je hebt druksensoren of veiligheidskleppen nodig. Maar we zijn al bezig met tests. Misschien moeten we die binnenkort exporteren naar de VS, Zuid-Amerika of Afrika als hulpgoederen, net zoals de Chinezen Europa bevoorraden met mondmaskers.’

‘De samenwerking met ingenieurs toont aan wat een enorm voordeel het is om in een universitair ziekenhuis te werken. Alle ziekenhuizen in dit land zetten alle mensen en energie in om deze strijd aan te gaan. Maar universitaire ziekenhuizen hebben nog een stapje voor op het vlak van capaciteit en het inzetten van mensen uit andere disciplines.’

‘Dat zie je bijvoorbeeld in de medische beeldvorming. De CT-scans van de longen worden dankzij onze ingenieurs verwerkt met artificiële intelligentie en detectie-algoritmes. Via deep learning slagen we er zo veel beter in patronen te herkennen in de aangetaste longen. Dat helpt besmettingen beter te detecteren, maar bereidt ons ook beter voor op een volgende epidemie.’

De CT-scans van de longen worden door onze ingenieurs verwerkt met artificiële intelligentie en detectie-algoritmes. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

'Een ander voorbeeld: onze studenten geneeskunde houden we weg van besmette patiënten, maar worden wel ingezet voor de dataregistratie en -verwerking van onze patiënten, wat dan weer kan leiden tot interessante wetenschappelijke bevindingen. Ook voor de studenten zijn dit bijzondere tijden.’