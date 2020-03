Dagboek Marc Noppen | 'Na deze crisis zullen we toename aantal kankerpatiënten zien'

’Volgens de huidige prognoses zullen we onze maximumcapaciteit in het ziekenhuis net niet overschrijden', zegt UZ Brussel-directeur Marc Noppen. ‘Maar het uitstel van andere nodige behandelingen zal nadien wel een zware tol eisen.'

‘In het ziekenhuis hebben we 74 nieuwe positief geteste patiënten. Op intensieve zorgen liggen 15 patiënten en we hebben opnieuw een overlijden te betreuren gehad. Maar volgens de curve van onze statistici zullen we net onder de rode lijn blijven van de maximumcapaciteit in ons ziekenhuis. Als dat voor heel België geldt, is dat natuurlijk heel goed nieuws. Maar: elke dag is een nieuwe dag, afwachten dus.‘

We hebben patiënten die nu bellen voor dringende zorg, maar de afspraak toch pas over enkele weken willen, uit schrik besmet te worden. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

'We hebben wel een nieuwe crisisgroep opgericht met als werktitel: ‘business as usual'. We maken ons zorgen over onze gewone patiënten met dringende aandoeningen die het laten afweten. Wat hebben die? Waar zijn ze? Hoe kunnen we ze bereiken? We denken er nu al over na om onze afdelingen opnieuw aan te passen, om een mogelijke piek van die gevallen ook op te kunnen vangen.’

‘We hebben patiënten die nu bellen voor dringende zorg, maar de afspraak toch pas over enkele weken willen, uit schrik besmet te worden. Zelfs op de pediatrie hebben we ouders die bellen voor een kind met hoge koorts en buikpijn. Als we die de dag zelf nog willen zien, slaan ze die afspraak af.’

‘Daarom lanceren we nu filmpjes op sociale media om mensen met chronische aandoeningen toch op te roepen zich te laten verzorgen. We bellen zelfs mensen van wie we weten dat ze een behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld in de oncologie, op om hen te overtuigen langs te blijven komen.’

‘Ook eigenaardig is dat het aantal behandelingen voor beroertes of hartinfarcten afneemt. Ook daar vermoeden we dat er te veel mensen zijn die met symptomen het ziekenhuis mijden. Velen stappen zelfs niet naar de huisarts, omdat ze horen dat die overbelast is. Een hartaanval kan als een dief in de nacht komen, maar kan zich ook langzaam manifesteren met symptomen als vermoeidheid en kortademigheid.’

‘Vanmorgen nog vroegen we ons in een werkgroep af of die afname niet kan te maken hebben met de propere lucht boven ons land. Het is gekend dat fijn stof en luchtvervuiling een belangrijke oorzaak zijn van chronische hart, vaat- en longaandoeningen. Maar we vermoeden dat de lockdown nog te recent is om nu al het aantal acute gevallen te doen dalen. Het is te vroeg dag om daar al de effecten van te zien.’

Ik ben ervan overtuigd dat we na deze crisis een rebound zullen zien van de mortaliteitscijfers van mensen die hun klachten nu verbijten. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

‘Ik ben ervan overtuigd dat we na deze crisis een rebound zien van de mortaliteitscijfers van mensen die hun klachten nu verbijten. Dat geldt ook voor kankerpatiënten. Wellicht zijn er patiënten van wie we de symptomen in een vroegtijdig stadium niet opmerken, zodat we niet tijdig een behandeling kunnen opstarten.’

‘Ik volg ook de redenering dat we de economie niet uit het oog mogen verliezen. De gezondheidszorg heeft op zich een veel kleiner effect op de volksgezondheid dan we meestal denken. Riolering, proper water, sociale bescherming, werk, klimaat, leefgewoonten, milieu, stress, voeding en beweging zijn samen veel belangrijker. Daarom is ook het aantrekken van de economie op de lange termijn belangrijk voor onze volksgezondheid.’