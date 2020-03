Dagboek Marc Noppen | 'Ook veel egoïsme in deze crisistijden'...

Terwijl UZ Brussel-directeur Marc Noppen in zijn dagboek dinsdag nog getuigde over spontane hulp, merkt hij nu ook de andere kant van de medaille: bedrijven die woekerprijzen vragen, taxichauffeurs die patiënten weigeren en een arts die medicijnen hamstert.

‘Gisteren wilde een patiënt afgehaald worden op de spoedafdeling. Ze belde een taxi. De chauffeur weigerde haar te vervoeren en zei dat ze maar een ambulance moest bellen. Hij had gehoord dat het hier vol besmette mensen liep. Terwijl ik gisteren nog zei dat deze crisis het beste in de mensen bovenhaalt, moet ik ook het omgekeerde vaststellen: het ‘ik eerst’-principe tiert welig.’

‘Dat merkte ik ook toen onze apotheek in de inkomhal, die voor iedereen toegankelijk is, me signaleerde dat een arts van het ziekenhuis plots een grote hoeveelheid Plaquenyl besteld had. Van dat antimalariamiddel wordt beweerd dat het tegen een Covid-19-infectie zou helpen. Die bestelling was duidelijk niet voor patiënten, maar voor zijn familie bedoeld. We hebben ingegrepen.’

‘Je ziet dat ook aan het gebruik van mondmaskers. Er zijn artsen en andere medewerkers die met de meer gespecialiseerde maskers, die nodig zijn voor rechtstreeks contact met besmette patiënten bij bijvoorbeeld het toedienen van aerosols, rondlopen op plaatsen waar een normaal masker volstaat. Soms is dat onwetendheid, maar als je nu nog niet weet dat een tekort dreigt, is dat behoorlijk wereldvreemd. Ook dan grijpen we in.’

‘Ik krijg nu ook allerlei aanbiedingen van bedrijven die mondmaskers willen leveren tegen woekerprijzen. Soms gaat het om een kleiner lot, een keer om een lot van 100.000 gespecialiseerde maskers tegen dertig keer de gangbare prijs. Het gaat om buitenlandse bedrijven waarvan de validiteit ongekend of betwistbaar is. Daar gaan we niet op in.’

‘We kopen wel nog mondmaskers via bevriende leveranciers aan prijzen die wegens de schaarste op zich nog normaal zijn. Ze zijn dubbel of drie keer zo duur, wat nog altijd redelijk is. Elk ziekenhuis gaat nu zelf op zoek via bevoorrechte partners of vrienden. Het is in zekere zin ieder voor zich. Maar als we toevallig 100.000 exemplaren op de kop kunnen tikken, gaan we die verspreiden naar andere ziekenhuizen.’

‘De overheid zegt nu wel dat er tegen het einde van de week grote leveringen komen en er zijn berichten dat China ze weer gaat exporteren nu de toestand daar wat onder controle is, maar daar zou ik voorlopig niet te veel op rekenen. Ik heb net een mail gekregen van een goed contact dat zegt dat China zou beslissen om ze toch alleen voor binnenlands gebruik te produceren. Het blijft nog even afwachten.'

‘Intussen blijven we de situatie op het terrein goed opvolgen. Jammer genoeg zijn in ons ziekenhuis vorige nacht twee patiënten overleden aan het coronavirus. Het ging om twee bejaarde mensen met andere pathologieën die wellicht ook het griepvirus niet overleefd hadden. De vraag is dan of ze gestorven zijn aan corona, of eerder met corona. Maar het blijven twee extra overlijdens in de harde statistieken.'

'Na een kleine opflakkering van nieuwe patiënten gisteren is de toestand vandaag wat stabieler. We hebben nu negen bewezen besmette patiënten, van wie vijf worden beademd. Er zijn ook nog vier verdachte gevallen.'