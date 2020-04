Dagboek UZ-directeur | Impact corona van mortuarium tot kraamkliniek

De ingang en de uitgang, zo benoemt UZ Brussel-directeur Marc Noppen de kraamkliniek en het mortuarium van zijn ziekenhuis. En ook daar heeft corona drastische gevolgen: een extra koelcontainer voor de doden, en geen suikerbonen bij de pasgeborenen.

‘De jongste dagen volgen we gelukkig de dalende trend in de nationale statistieken. We hebben nu 112 Covid-patiënten, van wie 18 op intensieve en 5 in mid care. Dat zijn er al twaalf minder dan gisteren. Ik hoop nu wel dat we over een tiental dagen geen nieuwe piek krijgen na dat zonnige paasweekend.’

‘Jammer genoeg tikt ook het aantal overlijdens aan: we tellen er 37. De meerderheid zijn zeventigplussers, maar er zitten evengoed mensen van veertig bij. Daarom ben ik dinsdag eens langs het mortuarium geweest. Dat ligt letterlijk aan de achterkant van het ziekenhuis. Er is in normale omstandigheden ook een aparte ingang voor familieleden en begrafenisondernemers.’

‘Sinds mijn stage pathologie op de snijzaal veertig jaar geleden was ik er nooit meer geweest. Het is een zicht als in de films: rijen van deuren die leiden naar een tiental koelruimtes, waar telkens plek is voor enkele overledenen. En ook daar zie je meteen de invloed van corona. Omdat de ziekte ook na de dood nog besmettelijk kan zijn, bij contact bij het opbaren bijvoorbeeld, zijn de koelruimtes verdeeld in Covid- en non-Covid-zones. En ik moet zeggen: de Covid-zone is de grootste.'

‘We hebben aan de achterkant van het gebouw ook een koelcontainer laten plaatsen om extra lichamen in te kunnen bewaren. Gelukkig hebben we die nog niet moeten gebruiken, maar het was wel nipt op een bepaald moment.’

‘Ook voor het personeel van het mortuarium is het lastig. Zij hebben veel vragen over hun bescherming. De lichamen zitten wel in zakken, maar die moeten natuurlijk open als familie - druppelsgewijs - komt voor een laatste groet. Ik was echt onder de indruk van dat bezoek.’

‘Het contrast met de afdeling waar ik vandaag (woensdag) langsging, kon niet groter: de materniteit. Terwijl het mortuarium de uitgang van het ziekenhuis vormt, is de kraamafdeling de ingang. Strikt genomen is dat de fertiliteitskliniek, maar die is dicht op dit moment.’

‘Helemaal in het begin van de epidemie hadden we een opmerkelijke daling van 15 procent van het aantal bevallingen en hoorden we dat mensen meer thuis zouden bevallen, maar nu is dat rechtgetrokken. Het lijkt wel alsof sommige mama’s hun bevalling zo lang mogelijk uitgesteld hebben.’

‘We zien wel dat velen tot het allerlaatste moment wachten om naar het ziekenhuis te komen. Ze komen hier dan aan met tien centimeter ontsluiting. En zodra ze kunnen, willen ze weer weg. Vaak is dat zelfs na een dag, zodra ze bij wijze van spreken weer op hun benen kunnen staan.’

‘Ik sprak er met een verpleegkundige die nog de opening van de dienst veertig jaar geleden meegemaakt had. Toen verbleven pas bevallen mama’s gemiddeld een week op de materniteit, vertelde ze me. Nu is dat gedaald tot 2,5 dagen. En met de crisis is dat cijfer nog verder gezakt.’

‘We hebben vier mama’s gehad die besmet waren. Drie van hen werden niet echt ernstig ziek, maar een was er wel erg aan toe en moest tien dagen aan het beademingstoestel. Daarom is haar bevalling in gang gezet, ook al was de foetus nog maar 26 weken oud.’

‘De mama heeft het gelukkig overleefd. Ze ligt nu weer op een gewone afdeling. Maar haar baby, die in de couveuse ligt, heeft ze nog niet mogen zien, behalve via een tablet. Het kind is gelukkig Covid-vrij, maar het is nog te gevaarlijk om het met de mama in contact te brengen.’