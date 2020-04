Dagboek directeur woon-zorgcentra | 'Waar eindigt aantal besmettingen?'

De eerste resultaten van de nieuwe tests die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, komen binnen. Het woon-zorgcentrum Westervier in Brugge blijkt extreem zwaar getroffen. ‘Waar eindigt dit?’, vraagt overkoepelend directeur Dirk Lips zich in af zijn dagboek voor De Tijd.

‘Als algemeen directeur van de groep Curando heb ik in heel West-Vlaanderen tien woon-zorgcentra onder mijn hoede. De jongste dagen ging veel van mijn aandacht naar Westervier in Sint-Kruis-Brugge. Daar hebben we de resultaten binnengekregen van de tests die we na veel aandringen van de Vlaamse overheid gekregen hadden.’

‘Die tests hebben we vorige donderdag kunnen afnemen. Dat gebeurde door onze coördinerende raadgevende arts, die elk woon-zorgcentrum bijstaat. Meestal is dat een huisarts uit de buurt. Dat was ook bij ons het geval. Hij werd bijgestaan door enkele collega’s en door onze arbeidsgeneesheer.’

‘Het testen van 90 bewoners en 95 collega’s is behoorlijk intensief. Het is bijvoorbeeld niet voor de hand liggend om bij dementerende patiënten een staaf in de neus te peuteren als ze niet begrijpen waar dat voor dient.’

‘In het weekend liepen de eerste resultaten binnen. Dinsdagochtend hadden we ze allemaal. De tol was zwaar: 54 bewoners en 27 medewerkers bleken besmet. Die komen boven op de 9 collega’s en 9 bewoners die al eerder getest waren. En we hebben al 21 overlijdens moeten verwerken, van wie het grootste deel aan corona, vermoeden we.’

De directeur van het centrum stelde zijn bureau ter beschikking van de arbeidsgeneesheer, die dan een voor een de werknemers binnenriep. Voor sommigen was het een zware schok te horen dat ze besmet zijn. Dirk Lips Directeur woon-zorggroep Curando

‘Sommige bewoners en medewerkers hadden geen symptomen en wisten niet dat ze besmet waren. De directeur van het centrum stelde zijn bureau ter beschikking van de arbeidsgeneesheer, die dan een voor een de werknemers binnenriep. Voor sommigen was dat een hele zware schok.’

Verhoogd risico

‘We volgen nog steeds de richtlijnen: wie besmet is maar niet ziek, blijft in principe aan de slag. Die mensen kunnen dan zorgen voor de covidbewoners. Sommige werknemers hebben een precaire thuissituatie, met een verzwakt kind of een partner met verhoogd risico. We geven hen de tijd om het nieuws te verwerken en zoeken telkens een gepaste oplossing.’

‘Vreemd genoeg zijn de gevolgen van die positieve tests voor onze werking niet zo groot, omdat we al cohortering toegepast hadden. Dat betekent dat elke niet-besmette patiënt op zijn kamer moest blijven en dat al ons personeel voor alle kamers beschermend materiaal droeg.’

Dat in Westervier al 21 mensen gestorven zijn, betekent ook dat minder kamers bediend moeten worden. Dirk Lips Directeur woon-zorggroep Curando

‘Enkel voor wie positief test en niet ziek is, verandert nu iets: die mensen mogen plots wel hun kamer uit en naar een gemeenschappelijke leefruimte gaan die we voorbehouden aan covidbewoners. Wie negatief testte, blijft op zijn kamer. Voor mensen met dementie en dwaalgedrag voor wie isolatie te stresserend, hebben we wel nog een aparte leefgroep.’

‘Omdat er verwarring was in de handleiding, zitten we wellicht met enkele valse negatieven. En wat ben ik nu met die resultaten als we over enkele dagen niet opnieuw kunnen testen? Hoeveel nieuwe bewoners of medewerkers zullen er dan besmet zijn? Wat moeten we dan doen? Ik weet ook niet aan wie ik die nieuwe tests moet vragen. Iedereen die we bellen bij de administratie, doet zijn uiterste best, maar wetten en structuren veroorzaken de grootste hinder.’

‘Tot nog toe is er ook nog geen personeelstekort opgedoken in onze centra. Indien nodig zetten we mensen van de algemene diensten in of plaatsen we werknemers over van centra die minder getroffen zijn. En het is vreemd om te zeggen, maar dat in Westervier al 21 mensen gestorven zijn, betekent ook dat minder kamers bediend moeten worden.’

Spatmaskers

‘We hebben zelf al van bij het begin van de crisis voor al ons personeel beschermingsmateriaal gekocht of gekregen. De FFP2-maskers hebben we gekocht, beschermende schorten hebben we gekregen van de faculteit diergeneeskunde en de spatmaskers werden gemaakt door technische scholen.’

‘Ik zie twee redenen waarom toch nog personeel besmet geraakt is. Ten eerste zijn er wellicht collega’s die zichzelf besmet hebben bij het uitdoen van hun beschermende kledij. We hebben in opleidingen voorzien, waaronder nog een webseminarie van Artsen Zonder Grenzen deze namiddag. Maar af en toe gebeurt er wellicht toch een foutje.’

‘Ten tweede hebben onze collega’s ook partners. Soms zijn die ook nog aan het werk en misschien volgen hun collega’s niet altijd de maatregelen zoals het hoort. De woon-zorgcentra zijn dan wel als eerste in lockdown gegaan, het zijn vooral de personeelsleden, en misschien ook de bezoekende artsen, die de virussen binnengebracht hebben.’

Wij hebben nu al bewoners die zeggen: ‘Doe de deur van het centrum maar open, als ik sterf, dan is dat maar zo.’ Dirk Lips Directeur woon-zorggroep Curando

‘Vanmorgen hebben we op een vergadering het voorstel besproken om de gezonde bewoners van onze centra te verhuizen naar een covidvrije locatie. Of je zou omgekeerd een centrum kunnen reserveren voor besmette bewoners.’

‘Maar we hebben beslist dat niet te doen. Zo’n verhuis is gewoon te ingrijpend voor de bewoners. Het is hier niet zoals in een ziekenhuis, waar je een bed voor enkele weken in een andere afdeling kan zetten. Dit zijn de huizen waar de mensen hun laatste jaren doorbrengen. Die mensen verplaats je niet zomaar.'

Bezoek ontzeggen

'Uit ervaring weten we intussen dat 20 tot 30 procent van de besmette bewoners het niet haalt. Dat roept vragen op. Waar eindigt dit? Als we stellen dat er tot het vinden van een vaccin nog meerdere woon-zorgcentra besmet raken, is het dan nog verantwoord om al die mensen nog vijf of zes maanden al het bezoek te ontzeggen?’

‘Wij hebben nu al bewoners die zeggen: ‘Doe de deur van het centrum maar open, als ik sterf, dan is dat maar zo.’ Ze sterven liever aan covid dan aan eenzaamheid. Maar het probleem is dat natuurlijk niet iedereen zo redeneert.’

‘De enige oplossing ligt in veel meer testen, zodat je de twee groepen nog beter kan isoleren en we onze medewerkers nog beter kunnen beschermen. Alleen zo kan je vermijden dat deze ramp nog groter wordt.’