Dagjestoeristen vanaf woensdag weer welkom in Knokke-Heist

De burgemeester van Knokke-Heist, Leopold Lippens, heeft beslist dat dagtoeristen vanaf woensdag weer welkom zijn in de badplaats

In het weekend had het gemeentebestuur nog beslist dagtoeristen tijdelijk te weren. De aanleiding waren enkele incidenten en de grote drukte. Ook werden de coronamaatregelen onvoldoende nageleefd, vond Lippens. Vanaf maandag was Knokke alleen nog toegankelijk voor inwoners en tweedeverblijvers. Het burgemeestersbesluit dat eendagstoeristen de toegang tot het grondgebied van Knokke-Heist ontzegt, wordt nu opgeheven.