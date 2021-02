'Dalende opnames uit woon-zorgcentra tonen dat vaccin zijn werk doet'

Bewoners uit woon-zorgcentra maken nog 8,5 procent van het aantal ziekenhuisopnames uit, tegen 18 procent in december. 'De vaccinatiecampagne begint haar werk te doen.'

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen daalde van 9 tot 15 februari met 12 procent. Er worden nu elke dag gemiddeld 1.813 nieuwe besmettingen gemeld.

Viroloog Steven Van Gucht verwacht de komende dagen wel een lichte stijging van de cijfers, al 'wijst alles op een stabilisatie'.

De Britse variant is verantwoordelijk voor 37,4 procent van de nieuwe besmettingen. Dat percentage is licht gestegen, maar een stuk minder snel dan gevreesd. Ondanks de trage opmars is het volgens Van Gucht heel waarschijnlijk dat de Britse variant in maart de dominante variant zal worden in België. Daarmee bevestigt hij wat professor Herman Goossens eerder deze week verklaarde.

De Zuid-Afrikaanse variant is verantwoordelijk voor 4,6 procent van de nieuwe gevallen, terwijl van de Braziliaanse variant maar enkele gevallen gemeld zijn.

Vaccinatie-effect

Opvallend is de sterke afname van het aantal opnames uit woon-zorgcentra. In december waren die nog goed voor 18 procent van het totale aantal opnames, terwijl dat cijfer nu gezakt is naar 8,5 procent. 'Dat zijn mogelijk de eerste tekenen dat het vaccin zijn werk begint te doen', zegt Van Gucht.

In ons land kregen 378.000 mensen een eerste dosis van het vaccin, 230.000 mensen zijn volledig ingeënt tegen het coronavirus.

Stijging op intensieve

Er liggen nu 1.589 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 3 procent in vergelijking met afgelopen week. Opvallend is wel dat het aantal personen op intensieve zorg met 6 procent is gestegen. Die stijging tekent zich vooral in Oost-Vlaanderen en Henegouwen af, die samen goed zijn voor 36 procent van alle bedden op intensieve zorg.

Het aantal overlijdens daalde met 8 procent naar 39 doden per dag.