Daling gemiddeld aantal besmettingen versnelt

Tussen 19 en 25 augustus zijn er dagelijks gemiddeld bijna 445 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat zijn er 13 procent minder dan in de zeven dagen die aan die periode voorafgingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Sciensano.

De voorbije drie dagen was die indicator wat minder sterk gedaald, met 7 of 8 procent, maar nu gaat het weer sneller. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 83.952.

Er zijn sinds het begin van de crisis in België 9.886 mensen gestorven aan Covid-19. In de periode van 19 tot 25 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,9.