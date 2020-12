De Balans | Dirk Van Damme...

Deze week toonde het TIMSS-rapport andermaal dat onze leerlingen in het lager onderwijs slecht scoren voor wetenschappen en wiskunde. Hier maakt Dirk Van Damme (64), onderwijsexpert van de OESO, zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn ouders behoorden tot de lagere middenklasse. Materiële activa kreeg ik niet mee. Nu zit ik bij de betere middenmoot. Ik heb een prachtig domein met een landhuis in Frankrijk, waar zowat mijn hele vermogen in zit, maar mijn grootste kapitaal is mijn kennis. Boekenwijsheid, maar ook ervaring, waarvoor ik uiteenlopende bronnen kon aanboren. Eerst als prof aan de UGent, daarna als kabinetsmedewerker, en vervolgens in mijn diplomatieke functie bij de OESO. Ik ben blij dat ik geen lineaire academische carrière had en pleit er sterk voor verschillende dingen te doen in je leven.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Al in de lagere school had ik fantastische leerkrachten, aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Sint-Amandsberg werd ik echt gevormd. Dat was geen jezuïetencollege en minder streng dan voordien, maar ambitie en hard werk waren de traditionele waarden die uitstekend onderwijs genereerden. Aan de UGent investeerde pedagoog Karel De Clerck in me, net als Gerda De Bock. Zij ijverde voor dienstbare wetenschap, de titel van een boekje dat ze me liet lezen. Ook Maurice De Vroede van de KU Leuven investeerde in me. Zonder mijn echtgenote had ik de stap naar de OESO wellicht niet gezet. Ik ben niet springerig ambitieus en dacht: dat is iets voor kleppers van Harvard. Ze gaf me een schop onder de kont en stuwde me vooruit.’

De universiteiten zijn onze mooiste instellingen, maar er zijn veel wantoestanden. Onder het mom van academische vrijheid kan iedereen er de onzin verkopen die hij wil.

Investeert u in anderen?

‘Ik heb jonge mensen mee opgeleid en veel in mijn werk geïnvesteerd, wellicht wat ten koste van mijn kinderen. Mijn ouders waren progressieve katholieken met een soms overdreven rechtvaardigheidsgevoel. Ook in het college was het dogma: hoge toppen scheren, niet voor jezelf, maar voor de samenleving. Op het kabinet van Luc Van Den Bossche kon ik concreet iets betekenen. In 14 jaar heb ik zes ministers gediend. Ik drukte onder meer mijn stempel op de Bologna-hervorming, die een Europese ruimte voor hoger onderwijs creëerde. Bij de OESO stak ik op internationaal niveau belangrijke zaken in gang, zoals een survey waarmee we sociaal-emotionele vaardigheden meten.’

Gaat u soms in het rood?

‘Tussen 2004 en 2008 heb ik als kabinetschef van Frank Vandenbroucke te hard gewerkt. Achteraf moest ik de consequenties ondervinden - hartklachten, een hoge bloeddruk, flauwvallen. Nu heb ik de skills ontwikkeld om mijn leven te sturen, maar bij de OESO zit je ook niet op je luie kont. We zijn er streng voor elkaar en wie onnozelheden verkoopt, wordt daarop afgerekend. Aan de universiteiten wordt ook hard gewerkt, maar door een groot gebrek aan sturing en intercollegiale feedback levert dat vaak niets op. Onder het mom van academische vrijheid kan iedereen er de onzin verkopen die hij wil. De universiteiten zijn onze mooiste instellingen, maar er zijn veel wantoestanden.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Ik hecht veel belang aan goede feedback van mijn chef en enkele collega’s. Voorts mijn uitgebreide hersamengestelde familie, mijn echtgenote en enkele vrienden. Omdat we in Frankrijk wonen, is het netwerk van dichte vrienden in Vlaanderen wat verwaterd, en hier bouw je dat moeilijk op. Als ik het wat rustiger aan kan doen, zal ik dat heractiveren.’

Hebt u ooit mensen afgeschreven?

‘Het ligt in mijn persoonlijkheid om hen dat niet rechtuit te zeggen, maar het gebeurt. Mensen die ik probeer op te leiden maar die me ontgoochelen laat ik soms vallen. Een van mijn fouten is dat ik te weinig expliciet ben in het coachen. Aan de universiteit en in de kabinetten heb ik wat dat betreft steken laten vallen.’

Staat er winst op uw balans?