De Balans | Erika Vlieghe

Een jaar corona heeft het leven van virologe Erika Vlieghe (49) danig overhoopgehaald. Hier maakt de voorzitter van de GEMS en het diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde van het UZA haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn goede gezondheid en mijn sterk lichaam. Al stonden die tijdens dit slopende jaar onder druk. De stress was niet goed voor mijn nachtrust, en ik ontwikkelde een hoge bloeddruk. Mijn zonen van 16 en 18 zijn zeker geen bezit, maar wel belangrijke activa. Karakterieel zijn mijn grootste sterktes mijn drive en mijn optimisme. Met halflege glazen kan ik moeilijk om.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. Financieel, geneeskunde studeren duurt lang. Maar ook qua kennis en attitude. Ik kom uit een warme familie, waarnaar ik altijd kan terugkeren. Dan is het makkelijker om je comfortzone even te verlaten. Mijn vader was prof kunstgeschiedenis, mijn moeder laborante. In de blok legde ze me tijdens de middagpauze haarfijn uit hoe bepaalde bacteriën groeiden. In het middelbaar had ik leraars die de liefde voor hun vak overbrachten, intellectuele discussies met ons voerden en ons kritisch leerden denken.’

‘Na mijn studies geneeskunde ging ik in Oeganda werken. Daar bracht de Italiaanse chirurg Fabio Manenti veel nuchtere wijsheden ten berde, zoals: ‘The frequent things just happen frequently.’ Bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde investeerden velen in me. Als promotor van mijn doctoraat bracht Jan Jacobs me wetenschappelijke rigueur bij. Toen ik in 2014 ebolacoördinator werd, gaf Frank Van Oss me een crash course in communicatie waaraan ik nog vaak terugdenk. Eigenlijk heeft ook Maggie De Block toen in me geïnvesteerd door me aan te stellen.’

U investeert nu onwaarschijnlijk veel in anderen.

‘Dit is een bijzondere situatie. Als arts werk je meestal een-op-een, of voor studenten. Nu is het voor de bevolking. Dat is engagement op een andere schaal. Ik krijg veel kaartjes, ook van onbekenden. Dat doet deugd. Maar mensen moeten niet dankbaar zijn: ze staan onder serieuze vormen van vrijheidsberoving die wij mee hebben gesuggereerd. Dat sommigen het niet met ons eens zijn, is prima. Sommigen zijn bruut en grof. Doodsbedreigingen zijn de grens voorbij. Al blijven die niet hangen. Zeker het voorbije jaar kon ik te weinig investeren in mijn kinderen, en bij uitbreiding in de rest van de familie.’

Hoe ver bent u in het rood gegaan?

‘Dat valt mee. De verantwoordelijkheden waren nieuw, en het was stresserend, griezelig en uitputtend. Er waren momenten waarop het huilen me nader stond dan het lachen, of waarop ik riep dat ik het beu was en zou stoppen. Rond mij zijn mensen gecrasht. Dan was ik bezorgd: het kon ook mij overkomen. Maar dat is niet echt gebeurd tot nu toe. Ik leerde gas terug te nemen: als ik in het weekend te veel werk, voel ik mijn motivatie krimpen. En dat we dingen ten goede kunnen keren of laten verlopen zoals verhoopt, geeft de energie om door te gaan. Net als de camaraderie tussen de experts, zowel in de GEMS als in het Commissariaat. Als je met genoeg mensen een ploeg vormt, kan je op elkaar leunen. Ik heb me nooit alleen gevoeld.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Mijn vriend en mijn zonen. Die laatsten zeiden geregeld: ‘Moeder, zet u twee minuten. Gaat het?’ Ik vind het fijn om ook met hen ernstige dingen in de diepte te bespreken. Ze zijn verrassend volwassen. We lachten ook vaak: ‘Braaf zijn, hè, ik ben even naar de Veiligheidsraad.’ Ze hebben me wel gespaard, denk ik. Nu pas zeggen ze hoe beu ze het allemaal zijn, het afstandsonderwijs en zo.’

‘Voorts zijn er mijn ouders en zus, veel vrienden, collega’s en mede-experts. Het beste advies kwam van de zeer ervaren en wereldwijze Marie Laga. Toen Sophie Wilmès me vroeg om de GEES te leiden, vroeg ik me af aan welke vijandigheden ik me zou blootstellen, en belde ik haar. ‘Volgens mij is dat een nagenoeg onmogelijke taak, maar jij gaat dat misschien wel kunnen’, zei ze, een beetje Pippi Langkous-achtig.’

Staat er winst op uw balans?