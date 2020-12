De Bleeker lag te slapen toen tweet verstuurd werd

‘Niemand twijfelt aan haar goede trouw.’ De liberalen trokken vrijdag een carré op rond de onervaren staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Ze lag letterlijk te slapen toen de tweet met de vaccinprijzen verstuurd werd.

Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken, luidt het. In de politiek, waar het spel tussen meerderheid en oppositie een hoog operettegehalte heeft, geldt dat dubbel en dik. Philippe Muyters (N-VA) werd heel zijn carrière achtervolgd met een telfout in 'Villa Politica', hoewel vriend en vijand het eens waren dat hij een van de sterkhouders van de Vlaamse regering was.

Een uitschuiver kan een beginnend regeringslid zich doorgaans wel permitteren, maar op één voorwaarde: dat die blunder de premier niet in verlegenheid brengt. Dat is hier wel het geval. Alexander De Croo (Open VLD) is in verlegenheid gebracht als regeringsleider. Hij mag het gaan uitleggen tegenover zijn Europese collega’s dat België de confidentialiteit van een Europees akkoord heeft verbroken.

Na een begrotingsdebat van 40 uur was ze even gaan rusten. Ze lag op bed toen haar communicatiecel tweette. Liberale bronnen

De liberalen vormen echter een carré rond De Bleeker. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tweette vrijdag een hele reeks internationale krantenartikels waarin al weken geleden prijzen vernoemd werden. 'De vaccinprijzen stonden eerder al in de pers. En de prijzen die Europa onderhandelde zijn zelfs beter. Why alle the fuzz?' (sic). In die artikels worden echter vooral prijsvorken en geruchten opgevoerd, geen officiële mededelingen van de Europese Commissie.

Beginnersfout

Dat De Bleeker een beginnelinge is op het nationale toneel, gaat niet op in deze. Voor ze staatssecretaris van Begroting werd, was ze elf jaar lang topambtenaar bij de Europese Commissie. De Bleeker kent het reilen en zeilen van zulke deals. De uitleg blijkt verbazend banaal. ‘Na een begrotingsdebat van meer dan 40 uur lang is ze donderdagnamiddag even gaan rusten. Ze lag op bed toen haar communicatiecel de prijzentabel tweette. Daar is de beginnersfout gemaakt’, zeggen meerdere topliberalen.