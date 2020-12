De Bleeker legt grote prijsverschillen tussen vaccins bloot

België zal 279 miljoen euro betalen voor 33,5 miljoen coronavaccins, maakte staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) donderdag bekend. Dat ze daarbij confidentiële prijsafspraken vrijgaf, was niet de bedoeling.

Voor het eerst is duidelijk geworden welke prijzen de Europese Commissie heeft onderhandeld met zes producenten van coronavaccins. Die tarieven waren tot nu toe nog niet officieel gecommuniceerd, vanwege contractuele geheimhouding, maar liggen sinds donderdag op straat dankzij de communicatiecel van Eva De Bleeker. Die tweette een tabel met daarin alle prijzen en haalde die vervolgens heel snel weer offline.

De staatssecretaris was de voorbije dagen verwikkeld in een hevige discussie met oppositiepartij N-VA die maar bleef beweren dat de regering-De Croo geen geld in de begroting heeft voorzien voor de aankoop van vaccins, wat De Bleeker ontkent. Binnen de zogenaamde coronaprovisie wordt dit jaar 279 miljoen voorzien en volgend jaar nog eens 500 miljoen, voor het geval nieuwe bestellingen nodig zijn.

We wilden volledige transparantie bieden, maar zijn iets te voluntaristisch geweest. Eva De Bleeker Minister van Begroting

'Omdat het verhaal maar bleef leven op sociale media, wilden we volledige transparantie bieden, maar daarbij zijn we iets te voluntaristisch geweest', aldus Bavo De Mol, de woordvoerder van Eva De Bleeker. 'Technisch mochten die prijzen niet vrijgegeven worden, dus hebben we de tabel verwijderd. Een aantal prijzen waren de voorbije weken wel al in de media opgedoken.'

Prijsverschillen

Wat opvalt in de tabel, is dat er grote prijsverschillen zijn. Zo betalen de Europese lidstaten amper 1,78 euro per dosis voor het vaccin van AstraZeneca en 18 euro voor dat van Moderna. Een dosis van het Pfizer-vaccin kost dan weer 12 euro.

De Bleeker verwijderde de tweet met de prijzen op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Het is maar de vraag of het doorbreken van de geheimhouding niet tot claims vanwege de producenten leidt. Intussen eist de N-VA bij monde van fractieleider Peter De Roover tekst en uitleg van De Bleeker. De Roover wil weten of de staatssecretaris met haar bericht de vertrouwensregels heeft geschonden.