De Bleeker staat alleen met sanering van 3 miljard

De federale regering gaat de begroting van volgend jaar niet met 3 miljard euro saneren, zoals staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) bepleit. De focus staat op economisch herstel en arbeidsmarkt. En de MR wijst nieuwe belastinginkomsten af.

Pas volgende week maken de topambtenaren van het Monitoringcomité bekend hoe groot het te verwachten begrotingstekort van 2022 wordt. Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) wachtte dat niet af en deed donderdag al een stevige sortie. Niet toevallig in Le Soir - en dus gericht aan de veeleer besparingsaverse regeringspartijen PS en Ecolo - pleitte ze voor een inspanning van liefst 3 miljard euro om het tekort tegen het einde van de legislatuur opnieuw richting de Maastrichtnorm van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te duwen.

De ambitie van De Bleeker is niet uit de lucht gegrepen. Bij de regeringsvorming werd afgesproken om de jaarlijkse begrotingsinspanning te laten afhangen van het economisch herstel na corona. Dat herstel schiet door het dak, met een groei van 5,7 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar. In die logica is boven op een vaste begrotingsinspanning van 0,2 procent van het bbp (1 miljard euro) een variabele oefening van 0,4 procent bbp (2 miljard) gerechtvaardigd.

De effectentaks is al goed voor 600 miljoen euro bijkomende fiscale inkomsten. Dat volstaat voor deze legislatuur. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

De socialisten en de groenen zijn het daar helemaal niet mee eens. Ze duwen het gaspedaal net in voor bijkomende investeringen. ‘Ook Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen stelde deze week nog eens dat Europa niet de fout mag maken om na de coronacrisis heel snel naar besparingsbeleid over te gaan, zoals na de financiële crisis’, luidt het bij de socialisten. Het schema met de vaste en variabele inspanning wordt ‘indicatief’ genoemd en geen wettelijk vastgelegd mechanisme. Bovendien leidt de betere groei ‘van nature’ tot een budgettaire verbetering, valt ook nog te horen. Volgens berekeningen van De Tijd valt het tekort volgend jaar terug naar 4,3 procent van het bbp, wat in de buurt ligt van wat afgesproken is in het Stabiliteitspact met de Europese Commissie.

Gespleten tong

Twee elementen verzwakken het pleidooi van De Bleeker, die zich de jongste weken erg aan het profileren is als de ‘Iron Lady’ van de regering, maar daarvoor het politieke gewicht lijkt te missen. Ten eerste ogen de besparingen die ze zelf voorstelt dun. Zo schuift ze de inkomsten uit de btw op kleine internettransacties naar voren, die sinds een recente Europese beslissing belast kunnen worden. Maar die staan al in de begrotingstabellen.

Maar bovenal wordt De Bleeker niet gedekt door haar premier Alexander De Croo (Open VLD), die op een gematigder pad zit. Zijn focus in 2022 ligt nog altijd op het economisch herstel na corona en vooral op het afkoelen van de arbeidsmarkt, die roodgloeiend staat wegens personeelstekorten.

‘Open VLD spreekt met gespleten tong’, klinkt het korzelig bij een regeringstopper. ‘In de media jaagt De Bleeker de socialisten op, maar in het kernkabinet bepleiten de liberale ministers net een beperkte budgettaire inspanning.’ Aan de top van Open VLD klinkt het dat een realistische oefening waardevoller is dan opgeblazen cijfers, zoals onder de regering-Michel.

In functie van dat economisch herstel coördineert het kabinet van de premier vijf werkgroepen die volop voorstellen aan het bekijken zijn om een bijkomend relanceplan - genaamd herstel- en transitieplan - te stofferen. Socialisten en groenen duwen daarbij het hardst op een bijkomende investering van 1 miljard euro over de komende drie jaar in verduurzaming en digitalisering.

Of ze dat voor elkaar krijgen, valt te bezien. De voorwaarde die liberalen en vooral CD&V eraan koppelen, is dat ook een pakket arbeidsmarkthervormingen kan worden beslist, om meer mensen aan het werk te krijgen.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft die boodschap begrepen. Hij sleutelt versneld aan een pakket maatregelen gericht op de activering van 55-plussers, laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en langdurig zieken.

Wat een grote saneringsinspanning helemaal lastig maakt voor de liberalen, is dat een derde van de inspanning uit nieuwe inkomsten moet komen, naast een derde uit besparingen en een derde uit diversen. Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord.

Voorstellen voor nieuwe inkomsten zijn er bij de vleet. CD&V, Vooruit en Groen willen het belastingvoordeel voor de tweede woning afschaffen. Daarnaast zijn minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) bijna klaar met hun voorstel om het sociale en fiscale gunstregime van het topvoetbal in te perken. En tot slot blijven de socialisten aandringen om de vrijstelling van sociale bijdragen op de eerste aanwervingen van een bedrijf te herzien.