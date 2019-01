De Block investeert 4 miljoen euro in burn-outpreventie

De Block geeft donderdag meer uitleg tijdens de kick-offmeeting van een van de projecten. Zo lanceert het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) een project in de ziekenhuis- en de banksector om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor mensen die een hoog risico lopen een burn-out te krijgen of die al de eerste signalen vertonen.

Er kunnen tot 1.000 werknemers deelnemen aan het project, dat drie jaar duurt en waarvoor De Block 2,5 miljoen euro uittrekt. De Block: 'De bedoeling is tot een onderbouwde aanpak te komen die we kunnen uitrollen naar alle werknemers in ons land.'