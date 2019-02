De Block investeert 87 miljoen in asielbeleid

De Block draait ook de inperking van het aantal opvangplaatsen terug. 'Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat we de mensen die hier internationale bescherming vragen op een degelijke manier kunnen opvangen in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag', meldt de minister.

Sneer naar Francken

De mededeling dat het actieplan bedoeld is om 'het asielprobleem weer onder controle te krijgen', is een duidelijke sneer naar haar voorganger Theo Francken (N-VA). De Block: 'Tijdens mijn eerste ambtsperiode op asiel en migratie heb ik sterk ingezet op een snellere en efficiëntere afhandeling van de asielaanvragen. De voorbije maanden bleek de doorlooptijd terug toe te nemen.'

De Block zet ook meer middelen in voor ontradingscampagnes. In januari lanceerde DVZ een eerste campagne op Facebook, gericht op Palestijnen. De minister is tevreden over de resultaten: de advertentie werd meer dan 195.000 keer bekeken door de doelgroep. In maart volgt een nieuwe ontradingscampagne, die zes maanden zal lopen.