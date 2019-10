De Block waarschuwt voor nieuwe migratiecrisis

Het conflict in Noord-Syrië dreigt nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa in gang te zetten, terwijl de uitdagingen nu al groot zijn. De chaos van de migratiecrisis in 2015 loert om de hoek.

Het conflict in het noordoosten van Syrië kan ook grote gevolgen hebben voor de Europese Unie, waarschuwde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) donderdag in het VRT-programma 'De ochtend'. 'We hebben het dan niet alleen over de IS-strijders en hun vrouwen, maar ook over de vluchtelingenstroom die in negen op de tien gevallen weer naar Europa komt.'

Meer asielaanvragen We zien in de hele EU dezelfde tendens: het aantal asielaanvragen stijgt, bevestigt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In België is dat voor een groot deel te verklaren door de secundaire migratie. Het gaat om mensen die elders in de EU een procedure lopen hebben of een statuut kregen, maar in ons land een nieuwe poging wagen. De meesten vangen bot.

De Block vreest een nieuwe migratiecrisis als de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije wonen naar Europa trekken, terwijl de uitdagingen nu al zo groot zijn. 'Elke maand moet ik 500 tot 600 plaatsen bijmaken omdat het aantal asielaanvragen in ons land net als in de buurlanden stijgt. Dat is een uitdaging en vraagt heel wat van onze gemeenten en mijn administratie.'

De angst voor een nieuwe Europese migratiecrisis leeft ook in de andere Europese landen, bleek vorige week op de ministerraad van de Europese ministers van Migratie. Verwacht wordt dat het onderwerp ook op de Europese top van donderdag en vrijdag besproken wordt.

Poorten open

De lidstaten vrezen dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de Turkijedeal uit 2016 zal torpederen. Dat akkoord bepaalt dat Griekenland migranten die zonder geldige papieren het land zijn binnengekomen naar Turkije kan terugsturen. In ruil ondersteunt de EU Turkije financieel om vluchtelingen op te vangen.

Vorige week dreigde Erdogan de poorten naar Europa open te zetten omdat de Europese Unie kritiek had geuit op de Turkse invasie in Noordoost-Syrië. Momenteel leven zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Door het jongste offensief en door dat in Idlib, waar het regime van president Bashar al-Assad het laatste rebellenbolwerk bombardeert, dreigen daar nog honderdduizenden bij te komen.

Zelfs als Erdogan de poorten niet openzet, is de kans groot dat veel Syriërs toch naar Europa proberen te geraken. Ze trekken weg uit Turkije uit onvrede om de steeds strengere controles en uit angst naar een veiligheidszone in Syrië teruggestuurd te worden.

Iraanse Afghanen

Griekenland en Bulgarije zien het aantal migranten al een tijdje toenemen. Volgens de VN kwamen dit jaar 45.600 mensen via de zee in Griekenland aan. De Griekse minister van Migratie Giorgios Koumoutsakos waarschuwde dat er sinds mei een stijging van 240 procent was. Het gaat overigens niet alleen over Syriërs, maar ook om veel Afghanen. Ongeveer de helft van hen woonde eerder in Iran, maar vertrok daar omdat de economische situatie verslechterde door de spanningen met de VS.

Europa lijkt niet voorbereid op een nieuwe migratiecrisis. De kampen in Griekenland staan nu al op springen en de polarisering is groot. De Block klaagde donderdag aan dat Europa daardoor te traag beslissingen neemt. 'Ik was minister van 2011 tot 2014. In 2018 ben ik teruggekomen en er is nog niets veranderd.'