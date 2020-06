De Crem: 'Belgen die coronaregels in buitenland overtreden, moeten niet rekenen op hulp'

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal niet mild zijn voor wie in het buitenland de coronaregels overtreedt. Dat heeft hij zondag gezegd in VTM Nieuws.

Belgen die in het buitenland de regels rond corona niet respecteren en opgepakt worden voor een zware overtreding, moeten niet rekenen op hulp van de Belgische regering. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zondag verklaard in VTM Nieuws.

Nieuwe normaal

'We zijn op weg naar het nieuwe normaal, vanaf 1 juli, en die weg is een geasfalteerde weg, waarbij we heel duidelijk zeggen wat kan en wat niet kan. Maar als men van die geasfalteerde weg afgeraakt, dan rijdt men gewoon in de gracht', klonk het.