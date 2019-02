De Crem: 'Kernuitstap tegen 2025 niet mogelijk'

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gelooft niet dat de volledige kernuitstap tegen 2025 mogelijk is. Dat herhaalde hij zondag in De Zevende Dag.

In principe gaan de kerncentrales in ons land in 2025 dicht. CD&V-voorzitter Wouter Beke zei vorige week nog vast te houden aan die kernuitstap. Maar zijn partijgenoot Pieter De Crem gelooft niet echt dat die deadline haalbaar is.

'Alle indicatoren zeggen tegen mij dat de vraag naar elektriciteit zodanig zal toenemen dat we in elk geval nog een uitzonderingsperiode of een latere periode nodig zullen hebben. Kunnen die kerncentrales dicht: goed. Maar heel de discussie over kernenergie, de nieuwe generatie kerncentrales, die mag blijkbaar niet gevoerd mag worden omdat dit niet in het kraam past van diegenen die betogen. Voor mij moet alles in het kraam kunnen staan en in de aanbieding', klonk het.

Ecorealisme

De Crem pleit voor een 'ecorealistische aanpak'. 'Ecorealisme voor ons is: iedereen mee, voor ons geen ecoproletariaat', zei De Crem. Er zijn heel wat mensen die onvoldoende verdienen om zomaar stookolie-installaties te vervangen, of dieselwagens of daken te isoleren.