De Crem lanceert visietekst, maar geen kandidatuur

‘Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld of kunnen er zich mee vereenzelvigen. Ze hebben er louter nog een klant-leverancier relatie mee. CD&V kan dan ook niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties of een samengestelde kieslijst van de vertegenwoordigers van diezelfde organisaties. Het moet anders en het kan nooit meer hetzelfde zijn, in plaats van meer van hetzelfde maar dan anders.’

Campagnemachine

Wat nu de boodschap van De Crem is, is niet helemaal duidelijk. Maar dat hij zijn visie geeft zonder er bij te schrijven dat hij zich kandidaat stelt, doet vermoeden dat hij niet gaat springen. Zijn pleidooi voor een rechtsere CD&V heeft zeker veel aanhangers, maar vermoedelijk niet genoeg om in een voorzittersverkiezing de campagnemachine van Beweging.net te kunnen trotseren. Zeker niet nu er met Vincent Van Peteghem een jonge kandidaat uit Oost-Vlaanderen is opgestaan.