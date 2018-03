De Crem vlijmscherp voor CD&V

‘Het discours van CD&V staat haaks op dat van een volkspartij en het linkse imago komt hard aan bij onze brede basis van ondernemers, zelfstandigen en gezinnen.’ Zo klinkt de harde kritiek van staatssecretaris Pieter De Crem, die de verzwakte rechtervleugel van CD&V belichaamt.

‘Dat Kris Peeters de prijs van de Onderneming van het Jaar uitreikt. Een schande’, fluisterde een boze bedrijfsleider enkele maanden geleden. Het illustreert hoezeer CD&V het bedrijfsleven, haar rechtervleugel, naar de uitgang heeft gejaagd door in de regering-Michel een linkse oppositie te voeren.

Dat roept ook staatssecretaris Pieter De Crem al een hele tijd in de woestijn. Hij maakte het punt nog eens duidelijk in een speech op een besloten bijeenkomst van de denktank Libera in Antwerpen, waarvan een echo verscheen op het digitale magazine Doorbraak.be.

Centrumrechts

De CD&V-top heeft getwijfeld of ze wel in de centrumrechtse regering zou stappen, zeker nadat de partij de Wetstraat 16 was ontglipt. Die prijs wilde CD&V volgens De Crem niet betalen, maar de partij moest wel om Marianne Thyssen naar de Europese Commissie te sturen. Een blunder, liet coryfee Yves Leterme zich onlangs ontvallen in De Tijd.

Na strategisch beraad besliste de partijtop in 2014 toch in de regering met de liberalen en de N-VA te stappen. CD&V dacht dat de N-VA als grootste partij de ondankbare rol van centrumpartij zou moeten spelen en compromis na compromis zou moeten slikken, zoals ze zelf al die jaren had moeten doen als de partij die de premier levert. Bevrijd van de Wetstraat 16 kon CD&V zich een strakker profiel geven ter linkerzijde, als sociaal gezicht voor centrumrechts.

Maar het draaide anders uit.

'Kiezerspubliek verward'

De N-VA ondervond er geen hinder van dat ze haar communautaire corebusiness in de koelkast had moeten steken, bleef rechts varen en scoorde in het debat over veiligheid, migratie en identiteit. CD&V daarentegen raakte in de hoek gedrumd als een oppositiepartij binnen de meerderheid. Dat heeft CD&V ‘de patine heeft doen krijgen van een linkse partij’, om de woorden van De Crem te citeren.

‘Het heeft ons kiezerspubliek compleet verward’, meent De Crem, ‘Een volkspartij zet de lijnen uit. In plaats van de meerderheidsagenda te volgen, wekken we nu de indruk de minderheidsagenda te volgen.’

Offensieve midden

Voorzitter Wouter Beke en boegbeeld Kris Peeters lijken maar geen afdoend antwoord te vinden.

Beke schakelde zelfs nog een versnelling hoger in de ‘oppositie’. Het ‘moedige midden’ werd het ‘offensieve midden’, waarbij hij zich nog offensiever tegenover de N-VA plaatste, niet het minst als het gaat over migratie en identiteit.

We moeten vermijden om te polariseren met de N-VA door het omgekeerde te zeggen. Hendrik Bogaert Kamerlid

Volgens Hendrik Bogaert, nog een van de laatsten der Mohikanen van de rechtervleugel, geeft dat geen pas. ‘We moeten vermijden om te polariseren met de N-VA door het omgekeerde te zeggen. Dat plaatst ons in een onnatuurlijke omgeving en zal ons niet helpen’, zei Bogaert eerder.

Beke is ervan overtuigd dat hij een stem geeft aan de silent majority. Als het gaat over migratie en identiteit plaatst hij tegenover het geweld van de N-VA een appel aan fatsoen en waardigheid. Al blijkt uit de peilingen dat de lijn van Merkels ‘Wir Schaffen das’ die Beke volgt tot dusver geen winst oplevert.

Lege handen

Kris Peeters lijkt het tij al evenmin te kunnen keren. Hem wordt vooral aangewreven dat hij de partij heeft gebracht waar ze nu staat: met lege handen.

De strijd om een vermogensbelasting heeft niets opgeleverd. Ook het surrogaat van de effectentaks als zijn trofee wees Peeters al af.

Erger nog is dat de partij ook alle geloofwaardigheid lijkt te zijn kwijtgespeeld om te kunnen profiteren van de jobcreatie, het palmares dat centrumrechts kan voorleggen. Dat bleek deze week nog in het dossier-Zalando, waarbij Peeters vooral verweten wordt de trein van de e-commerce te hebben gemist.

Het wordt helemaal een ramp als Peeters ook aan het kortste eind trekt in het Arco-dossier. Het verklaart waarom de vicepremier er zo nerveus bij loopt.

Wij geven niet de antwoorden waar mensen op zitten te wachten. Pieter De Crem Staatssecretaris Buitenlandse Handel