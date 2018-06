De Crem wijst op Britse aankoop F-35's

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) wijst er in volle F-16-heisa op dat de Britten naast hun eigen Eurofighter het nu ook nodig vinden de Amerikaanse F-35 te bezitten.

De evaluatiecommissie van het leger is na vier maanden klaar met de vergelijking van de Amerikaanse F-35 van Lockheed Martin en de Brits-Europese Eurofighter. Dat bevestigt het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA)

In regeringskringen is te horen dat de F-35 beter zou scoren dan de Eurofighter, al zijn dat onbevestigde berichten. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil de informatie niet vrijgeven zolang de regering geen beslissing heeft genomen. De Inspectie van Financiën zou alvast erg positief zijn. De evaluatie is correct verlopen en het budgettaire kader van 3,5 miljard euro zou niet zijn overschreden.

Opmerkelijk is dat de voorganger van Vandeput, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), in het opiniestuk 'Staalharde standpunten' op zijn website erop wijst dat de Britse regering nu ook F-35's heeft gekocht, terwijl de Britten samen met de Duitsers, Italianen en Spanjaarden de Eurofighter hebben ontwikkeld.

Britten kopen F-35's

'Het VK is het enige Europese land dat in staat is autonoom een militaire operatie te ondernemen', schrijft De Crem. 'Deze autonomie wordt deze week trouwens nog aanzienlijk versterkt door de levering van F-35-gevechtstoestellen, die onder meer vanop de nieuwe vliegdekschepen van de Royal Navy zullen opereren. U leest het goed. De Britse regering kocht 48 F-35-gevechtsvliegtuigen aan. Wellicht hebben de Britten dan ook goede redenen om naast hun vierde generatie Eurofighters tevens over F-35-toestellen te beschikken.'



De Crem maakte er als minister van Defensie al geen geheim van dat zijn voorkeur uitging naar de Amerikaanse F-35, het enige toestel van de vijfde generatie. Nu wijst hij erop dat zelfs de Britten het blijkbaar nodig vinden om naast de Eurofighters ook F-35's aan te kopen. De Italianen deden dat ook al. En Duitsland heeft zopas beslist een 'Request for Information' uit te schrijven, zoals België al in 2014 deed, om de markt te bevragen. De kans is groot dat ook Duitsland F-35's gaat kopen.



'Een ijzeren wet bij militaire aankopen is dat wie de referentie niet heeft van het eigen land, het kan vergeten om zijn militair materieel in het buitenland te verkopen', wordt in militaire kringen opgemerkt.

Zuiver op de graat

Na de heisa in het F-16-dossier is de N-VA er meer dan ooit van overtuigd dat de procedures rigoureus moeten worden gevolgd, zoals minister Vandeput ook altijd heeft beweerd. 'De vervanging van de F-16's moet zuiver op de graat gebeuren. Als je ziet dat Vandeput al wordt aangepakt, omdat hij al dan niet mails heeft ontvangen, dan is het maar goed dat hij van het voorzichtigheidsprincipe zijn middle name heeft gemaakt. Hij heeft tot dusver geen enkele fout gemaakt, maar het moment van de waarheid nadert', is te horen bij de N-VA.