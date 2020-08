De Crem wil plaatsverbod voor relschoppers aan de kust

In de commissie Binnenlandse Zaken maakte minister Pieter De Crem (CD&V) bekend welke maatregelen hij wil nemen om amok aan de kust te vermijden.

In de eerste plaats moet er voor amokmakers een plaatsverbod komen. Veroordeelde relschoppers zou zo de toegang tot de kustlijn en de recreatiedomeinen in ons land geweigerd kunnen worden.

Een manier om dat concreet te realiseren is via een meldingsplicht. Mensen die gekend zijn voor het stellen van strafbare feiten zouden zich bijvoorbeeld tijdens een hittegolf verplicht moeten melden op de plaats waar ze wonen. Op die manier kan vermeden worden dat ze afzakken naar de kust of provinciale zwembaden om er keet te schoppen.

NMBS

Daarmee gaat hij in op de vraag van onder meer de N-VA, die gisteren pleitte voor een gelijkaardig verbod zoals met de voetbalwet voor hooligans. Toch kwam er forse kritiek vanuit die partij. Björn Anseeuw (N-VA), schepen in Oostende, was er niet over te spreken dat De Crem geweigerd had het station van Oostende te sluiten. Hij eist een aangepast vervoersplan van de NMBS. 'De NMBS stuurt treinen met een bezetting van 115 procent naar de zee', zei Anseeuw.

Van een beslissing over nieuwe maatregelen van de NMBS trok De Crem zijn handen af. Die moeten genomen worden door federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), hoewel De Crem zondag besloot de stations open te houden. 'De sluiting van de stations zou buiten alle verhouding zijn geweest en de gewone dagjestoerist gestraft hebben', repliceerde De Crem.

Capaciteit

De Crem wijst erop dat aan de kust voldoende politiecapaciteit was. In de zomermaanden worden 40 inspecteurs van de federale politie gedetacheerd naar de politiezones aan de kust. Dat is een verdrievoudiging tegenover andere jaren en mede bedoeld om de verscherpte coronamaatregelen te handhaven.