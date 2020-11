De Croo: 'Bulk vaccinaties pas in lente en zomer'

Premier Alexander De Croo was te gast in 'De Zevende Dag'.

Premier Alexander De Croo waarschuwt voor te veel optimisme rond de beloftevolle vaccins in de maak tegen het coronavirus. 'We gaan nog lang heel voorzichtig moeten zijn.'

De Croo was te gast in actuaprogramma 'De Zevende Dag' op Een, waar hij zijn licht liet schijnen op de vaccinatiestrategie in ons land. Daarbij waarschuwde hij dat zelfs met goedgekeurde vaccins, we nog lang rekening zullen moeten houden met een abnormale manier van leven.

'Het is niet dat iedereen binnen de maand gevaccineerd zal zijn, klonk het. 'De bulk van de bevolking zal pas in het tweede en derde kwartaal gevaccineerd kunnen worden. Er wacht ons een lange periode waarin we heel voorzichtig zullen moeten blijven.'

Momenteel buigt een task force zich over de vaccinatiestrategie, maar onderdelen van die strategie zijn volgens de premier al wel duidelijk. 'Eerst gaan we de mensen die in de zorg werken inenten. In tweede instantie zijn de meest kwetsbaren, onder wie de 65-plussers, aan de beurt.’

Ezel en steen

De Croo had het ook over het geplande overlegcomité van vrijdag. Daarbij ligt onder andere het lot van de door de pandemie gesloten niet-essentiële winkels en musea op tafel. Maar De Croo wilde duidelijk niet te veel verwachtingen scheppen. 'We zullen moeten kijken wat epidemiologisch verantwoord is', klonkt het.

Een derde golf zou nog dramatischer worden, ook economisch. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke lijkt nog niet meteen aan versoepelingen te denken, ook al maakt hij zich dan zorgen over wat hij 'wanhoop' bij veel mensen noemt. 'Maar een ezel mag zich geen twee keer aan dezelfde steen stoten. We zijn van een eerste golf in een tweede gesukkeld, die nog erger is dan de eerste. Een derde golf zou nog veel dramatischer worden, dan komen we in nog grotere miserie terecht.'

'Om dat te vermijden, vragen we nu heel veel', vervolgde Vandenbroucke. 'Dat besef ik. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En een derde golf zou een enorm stinkende wonde zijn, ook economisch.'