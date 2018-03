De Croo: 'Huidige regels over e-commerce werken niet'

Volgens Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda, bewijst de keuze van het e-commercebedrijf Zalando om zich niet in België te vestigen dat de huidige regels over nachtarbeid niet voldoende zijn. 'We mogen niet langer lijdzaam toezien.'

'We moeten zelf actie ondernemen om een beter klimaat voor e-commerce te scheppen. Nachtarbeid moet goedkoper worden en we moeten het gemakkelijker maken om het in te voeren', zegt De Croo.

Daarmee reageert de Open VLD-vicepremier en minister van Digitale Agenda op het nieuws dat Zalando ons land links laat liggen bij de beslissing over de bouw van een nieuw logistiek centrum. De Duitse webwinkel overwoog Dour-Elouges in Henegouwen als locatie, maar het project, goed voor 1.500 jobs, gaat wellicht naar Nederland.

'Lastenverlaging nodig'

Om zo'n scenario in de toekomst te vermijden zijn dringend nieuwe regels nodig, vindt De Croo. Hij stelt voor om de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid uit te breiden. Vandaag geldt een korting van 22,5 procent op de bedrijfsvoorheffing op gepresteerde uren tussen middernacht en 5 uur. Volgens hem is het beter om dat uit te breiden van 20 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.

'Dat zou een loonkostenverlaging van 14 procent met zich meebrengen voor die gepresteerde uren. En dan zijn we perfect competitief met Nederland. De periode van 20 uur tot 5 uur is de zone van de waarheid voor e-commerce.'

Zomerakkoord

Ook is het volgens De Croo een noodzaak om de invoering van nacht- en ploegenarbeid bij bedrijven te vergemakkelijken. Sinds het Zomerakkoord hebben bedrijven het fiat van één vakbond (en niet langer drie) nodig. Maar De Croo wil de bonden omzeilen en stelt voor om nachtarbeid mogelijk te maken als minstens de helft van het personeel ermee instemt.

'De maatregelen die minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de voorbije jaren heeft genomen, volstaan niet', zegt De Croo. 'Ik zal dat met hem bespreken, want ik neem aan dat hij ook de ambitie heeft om zo veel mogelijk jobs te creëren, ook voor laaggeschoolden.'