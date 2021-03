De Croo en Jambon strijken plooien glad na onderwijsrel

De toenemende druk op de ziekenhuizen duwt de onderwijsrel tussen de Vlaamse en federale regering weer naar de achtergrond. ‘Tussen premier Alexander De Croo en minister-president Jan Jambon zit geen ruis op de lijn’, klinkt het langs weerskanten.

De hevigheid waarmee Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de huid van de Don Quichot van de Vlaamse jeugd kroop nadat het Overlegcomité de onderwijsministers ‘terug naar de tekentafel’ had gestuurd, deed zondag niet het beste vermoeden voor het vervolg van de corona-aanpak. Op datzelfde Overlegcomité was federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ook al ontstemd vertrokken omdat zijn pleidooi om sterker in te grijpen niet gevolgd was.

Zou het met de finish in zicht toch nog fout lopen tussen de Vlaamse en federale regering, die in de strijd tegen het virus tot nu toe bijzonder goed de vijandelijkheden tussen de N-VA en Vivaldi tussen haakjes hebben kunnen zetten? En zat er voor het eerst ook ruis op de lijn tussen Vandenbroucke en de Wetstraat 16, van waar de jongste dagen vooral het signaal kwam niet te panikeren en de evolutie van de cijfers af te wachten?

Olie op de golven

Dat moet woensdagmiddag blijken na de nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité, maar vast staat wel dat de voorbije twee dagen van alle kanten olie op de golven is gegooid. Bij de Vlaamse regering valt te horen dat vooral die 'terug naar de tekentafel' van premier De Croo slecht was gevallen. ‘Aan dat soort paternalisme heeft niemand een boodschap. Niet alleen de N-VA was trouwens misnoegd, maar ook de Vlaamse CD&V-ministers en de Franstalige minister van Onderwijs. Maar intussen zijn de plooien gladgestreken’, aldus een bron. ‘De federale regering heeft over de Vlaamse trouwens niks te klagen. Wij hebben ons tot nu toe zeer meegaand opgesteld, meegaander dan sommigen zouden willen.’

In de omgeving van De Croo luidt de lezing enigszins anders. 'De minister-presidenten van de deelstaten hadden de communicatie na het Overlegcomité mee goedgekeurd', luidt het. Maar ook federaal wil men de bladzijde snel omdraaien. ‘Het is altijd onze lijn geweest dat we de crisis maar kunnen doorstaan als we allemaal samenwerken.’

De vaccinatietrein komt stilaan onder stoom, maar net te laat. We zullen doen wat nodig is. Vlaamse regeringsbron

Jambon en de federale liberalen zitten deze keer op dezelfde lijn om niet te vervallen in alarmisme. Zowel federaal als Vlaams werd de afgelopen dagen met enige ergernis vastgesteld hoe door de virologen en het gros van de Vlaamse media de druk om naar een totale lockdown te gaan werd opgevoerd. ‘Het gemak waarmee zoiets ingrijpend wordt voorgesteld als een evidentie, is toch onwaarschijnlijk. Dit gaat over de broodwinning van mensen', klonk het bij de N-VA. 'We zitten op de middelste curve van het model van (de biostatisticus, red.) Niel Hens. De hysterie is erover’, was dinsdagochtend in liberale hoek te horen.

Nieuwe opnamecijfers

Maar in de loop van de dag kwamen er nieuwe opnamecijfers binnen, die zowel op de Wetstraat 16 als op het Martelaarsplein duidelijk maakten dat het te riskant is om te gokken op de nauwkeurigheid van de modellen en de intrede van warmer weer. ‘We komen vier à vijf weken tekort. De vaccinatietrein komt stilaan onder stoom, maar net te laat. We zullen doen wat nodig is’, klinkt het in de Vlaamse regering.