De Croo kijkt tegen tekort van 18,3 miljard aan

In een nieuw rapport van het monitoringcomité wordt voor het eerst verduidelijkt hoe groot het structureel begrotingstekort is, na zes maanden corona. De regering-De Croo zou nog 18,3 miljard euro moeten vinden om naar een structureel evenwicht te gaan.

Het team topambtenaren dat de begroting in de gaten houdt, leverde in september al een tussentijds rapport af op vraag van de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a). Dat vormde de basis voor de regeringsonderhandelingen, die vorige week tot een goed einde werden gebracht. Rekening houdend met een snellere economische heropleving na de eerste coronagolf schreef het monitoringcomité toen een rapport dat een pak minder dramatisch oogde dan eerdere ramingen.

Het federale tekort voor 2020 werd gecorrigeerd van 40 naar 33 miljard en dat van 2021 van 26 naar 24 miljard. Dat laatste cijfer is het belangrijkste, omdat de regering-De Croo tegen 15 oktober een ontwerp van begroting voor 2021 moet indienen bij de Europese Commissie.

Het monitoringcomité benadrukt dat de onzekerheid over de economische groei door corona erg groot blijft.

In een meer uitgewerkt rapport bevestigt het monitoringcomité die trend nu. Nieuw is dat het structurele saldo voor het eerst sinds de corona-uitbraak bepaald is. Daarin worden eenmalige maatregelen en de effecten van de groei uitgezuiverd. De Europese Commissie hecht bij de beoordeling van de begrotingen ook het meeste belang aan dat structurele tekort, al heeft die de teugels gevierd sinds het uitbreken van de crisis.