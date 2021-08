De Croo legt hervormingsagenda vast

De federale regering legt vrijdag de hervormingsagenda voor het najaar vast. De grote vraag is of de pensioenen samen met de begroting worden bekeken.

De druk wordt opgevoerd voor het tweede en beslissende seizoen van de Vivaldi-coalitie. In diverse media werd dinsdag gewag gemaakt van een fysieke ministerraad vrijdag waar alle grote dossiers - de pensioenen, de arbeidsmarkt, de fiscale hervorming, de kernuitstap en de begroting - op tafel zouden komen. In werkelijkheid gaat het over een digitale bijeenkomst van het kernkabinet waar de agenda van het najaar besproken zal worden.

Maar het is illustratief voor de gespannen sfeer die heerst tussen de PS, die met heel wat sociale dossiers moet komen, en de liberalen, die niet veel goeds verwachten van de socialistische voorstellen. Vooral de Franstalige socialisten lopen erg nerveus sinds de overstromingen in Wallonië en de kritiek op de aanpak van de Waalse overheden, valt op vele banken te horen. De communisten van de PTB hebben nu nóg een extra wapen gevonden om de PS op te jagen.

Al wat we tot nu toe van de PS gehoord hebben, zijn voorstellen om meer geld uit te geven. Regeringsbron

De begrotingsagenda van de federale regering tekent zich stilaan af. De komende weken lopen nieuwe cijfers over de economische en budgettaire toestand van het land binnen via het Planbureau en het federale monitoringcomité. Het laatste weekend van september staat een begrotingsconclaaf gepland om te landen tegen de tweede week van oktober, wanneer de premier zijn State of the Union geeft in de Kamer.

De context is duidelijk: er moeten al in 2022 middelen gevonden worden om de bescheiden ambitie van een begrotingstekort tussen 3 en 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2024 te realiseren. Tegelijk dringen de socialistische en groene partijen nog aan op een bijkomend investeringspact boven op het al goedgekeurde relanceplan.

'Pensioenhervorming is geen besparing'

Als het van de PS afhangt, komen de pensioenen voor de begroting op tafel. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) is klaar met haar plannen, volgende week legt ze die neer bij de regering. De Franstalige socialisten willen de pensioenen nu al behandelen, omdat de afgesproken hervormingen volgens hen geen begrotingsmaterie zijn. 'De hervorming wordt geen besparing', maakte vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) afgelopen weekend duidelijk in De Tijd.

De groenen en de socialisten dringen aan op een bijkomend investeringspact boven op het al goedgekeurde relanceplan.

De coalitiepartners erkennen dat: de budgetten voor de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro en het optrekken van het zelfstandigenpensioen zijn al in de begroting voorzien. Maar waar de PS volgens de liberalen én CD&V nogal licht overstapt, is de intentie uit het regeerakkoord om ook de betaalbaarheid van de pensioenen te garanderen. 'Al wat we tot nu toe van de PS gehoord hebben, zijn voorstellen om meer geld uit te geven', aldus een bron.

Daarom vinden de liberalen en CD&V dat het pensioendossier beter wel met een begrotingsbril wordt bekeken. Zodat er naast nieuwe maatregelen die geld kosten meteen ook keuzes die geld opbrengen, worden geplaatst. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) zit op dat spoor. Dat wordt dus een stevig discussiepunt vrijdag. Ander gespreksonderwerp: het al dan niet verlengen van de economische coronasteun, die eind september afloopt. Opnieuw zijn het daar Open VLD en CD&V die vinden dat de stolp van de economie mag versus de PS en ook MR die openstaan voor langere ondersteuning.

Vermoedelijk wordt het compromis dat voor heel particuliere sectoren, zoals hotels in centrumsteden, discotheken en delen van de luchtvaartsector steunmaatregelen mogelijk blijven.