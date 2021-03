De Croo legt laatste hand aan benoemingspuzzel

Premier Alexander De Croo (Open VLD) probeert nog deze of volgende week een doorbraak te forceren over de waslijst aan politieke benoemingen die deze legislatuur moeten gebeuren. Maar ex-PS’er Emir Kir is de onverwachte hond in het kegelspel.

Schermvullende weergave Onafhankelijk Kamerlid Emir Kir. ©Photo News

We schreven het eerder al: door de politieke impasse waarin ons land verkeerde tussen de val van de regering-Michel in december 2018 en de geboorte van de regering-De Croo in oktober 2020, zijn bij de overheidsbedrijven meer dan 75 bestuursmandaten ‘opengevallen’, zoals dat in het jargon heet. Tel daar de politieke bestuursposten van allerlei diensten en onafhankelijke instellingen bij en alle mandaten die tussen nu en 2024 vervallen, en je komt aan zowat het dubbele. Enerzijds is het voor premier Alexander De Croo een rotdossier, omdat er politiek geen prijzen te winnen vallen met het onder mekaar verdelen van goedbetaalde mandaten. Anderzijds maakt de omvang van de puzzel het ook wel comfortabel in een regering met liefst zeven partijen.

Ecolo vindt dat de PS na de exit van Kamerlid Emir Kir gezien moet worden als een partij met 19 in plaats van 20 zetels. Dat scheelt bij de verdeling van de mandaten.

Intussen hebben alle partijen hun wensenlijstjes aan de premier moeten inleveren. Die houdt daar al enkele weken discrete bilaterale gesprekken over, tussen de coronabedrijvigheden door. Maandag werd een eerste poging ondernomen om tot een compromis te komen, maar het dossier bleek nog niet rijp. Met name de Franstalige groenen, die geen mandatarissen overhouden aan hun regeringsdeelname van 20 jaar geleden, spelen het hard. Ze vinden dat bij de toepassing van de bekende methode-D’Hondt - die ook gebruikt wordt bij de verdeling van ministerposten of parlementaire commissies - niet de verkiezingsuitslag van de PS moet tellen, maar het huidige aantal Kamerzitjes. Tot een jaar geleden had de PS er 20, maar sinds de defenestratie van Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, zijn er dat maar 19 meer. De PS weigert echter. De impact van die discussie is niet gering: het zou een tiental mandaten kunnen schelen in de verdeling tussen de PS en Ecolo. Voor de MR en de Vlaamse partijen betekent het niet zo veel.

Exit Fontinoy

Een onoverkomelijk probleem lijkt de discussie niet. Het is het traditionele spel van hoog inzetten om zo veel mogelijk interessante posten binnen te halen. Daarbij is het duidelijk dat Ecolo vol gaat voor het voorzitterschap van de NMBS, dat al jaren bekleed wordt door Jean-Claude Fontinoy (MR), de klusjesman van Didier Reynders (MR). Huidig MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez houdt niet langer vast aan Fontinoy - al in december vorig jaar schreef De Tijd dat Bouchez wil afrekenen met het verleden - maar speelt het spel ook hard. De Franstalige liberalen zijn op dit moment zwaar overbedeeld, vooral in de prestigieuze uitvoerende posten zoals het leiderschap van de Nationale Bank, de beurswaakhond FSMA en Infrabel. In ruil voor de NMBS aast de MR op het voorzitterschap van de Nationale Loterij. Ook Open VLD en CD&V zijn goed bedeeld. 'Maar CD&V heeft wel voor zowat elke post een kandidaat', grijnst een bron.

De meest aantrekkelijke post in het raam van de economische relance waar de regering na corona op inzet, is het directievoorzitterschap van de investeringsmaatschappij FPIM. Daar zit Koen Van Loo (Open VLD) al jaren aan de knoppen. De relance is met staatssecretaris Thomas Dermine het domein dat de PS naar zich toe trekt, maar de job van Van Loo lijkt niet bedreigd. Het zou niet de bedoeling zijn om uitvoerende mandatarissen die een positieve evaluatie behalen en willen voortwerken, te wippen.