De Croo legt terugkeer mondmaskers op tafel

Premier Alexander De Croo roept maandag het kernkabinet bijeen over de stijgende coronacijfers. Onder andere een brede mondmaskerplicht in de binnenruimtes zal worden besproken.

Volgens de premier is het duidelijk dat de huidige coronacijfers nog niet toelaten om de federale fase af te bouwen. De Croo wil inzetten op 'waakzaamheid en voorzichtigheid', meldde zijn woordvoerder zondagochtend aan Belga. Daarom zal maandag op het kernkabinet, op basis van wetenschappelijke adviezen van onder meer het coronacommissariaat en expertengroep GEMS, een bredere federale sokkel met onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes worden besproken.

De premier benadrukt dat er geen sprake is van sluiting van sectoren. Net als in de overige Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw. In tegenstelling tot de vorige besmettingsgolven, zijn wel al meer dan 8,5 miljoen Belgen volledig gevaccineerd. De stijgende coronacurves betekenen wel dat we de komende weken en maanden 'wat waakzamer en voorzichtiger zullen moeten zijn', zegt de woordvoerder. 'Zeker nu mensen opnieuw meer contacten hebben, het weer verslechtert en mensen meer binnen zitten.'

Vlaamse regering

Om de bal terug in het federale kamp te droppen, kwam de Vlaamse regering afgelopen vrijdag overeen om voor een derde boosterprik voor alle inwoners te pleiten. Maar volgens Dirk Ramaekers, het hoofd van de interfederale taskforce Vaccinatie, is er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat de immuniteit van jonge, gezonde mensen aan het achteruit gaan is. 'We volgen de situatie wereldwijd op. Sinds de zomer houden we ook rekening met het feit dat de algemene bevolking potentieel een derde prik moet krijgen, maar wel op basis van wetenschappelijke argumenten. Ik zou dan ook graag weten wat de wetenschappelijke onderbouwing is waarop de Vlaamse regering zich beroept om die derde prik nu al aan te kondigen', aldus Ramaekers.