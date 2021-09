De Croo moet wieden in wensenlijst van 3,3 miljard

Premier Alexander De Croo op de VN-top in New York.

Om de Belgische investeringraad op te krikken, hebben de zeven Vivaldi-partijen samen 43 projecten ter waarde van 3,3 miljard ingediend bij premier Alexander De Croo (Open VLD). De verwachting is dat daar 1 miljard van overblijft.

Terwijl de begroting nog altijd bloedrood kleurt na twee jaar coronacrisis, eisen socialisten en groenen dat er de komende jaren nog een extra inspanning wordt geleverd om de klimaattransitie te maken en de trein van de digitalisering niet te missen. Het relanceplan van bijna 6 miljard, dat met Europese middelen wordt gefinancierd, volstaat namelijk niet om de publieke investeringsgraad tegen 2024 op te krikken tot 3,5 procent van het bbp, waartoe de Vivaldi-partijen zich geëngageerd hebben in het regeerakkoord. Volgens PS-staatssecretaris Thomas Dermine vereist dat nog een bijkomende investeringsgolf tussen de 1,5 en 2 miljard de komende 3 jaar.

'We willen Wallonië helpen, maar binnen de bestaande regels. Zomaar 600 miljoen geven is niet correct tegenover Vlaanderen.' Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

CD&V en de liberale partijen hebben veel minder zin om zo diep in de buidel te tasten en willen liever al over gaan tot het saneren van de begroting, onder andere via hervormingen in de arbeidsmarkt en fiscaliteit. Via een herstart- en transitieplan wil De Croo investeringen en hervormingen bundelen. Maar het wordt in de eerste plaats een stevig rondje wieden. Alle regeringspartijen hebben namelijk samen 43 projecten ter waarde van 3,3 miljard euro op tafel gelegd.

Van isolatie tot cyberveiligheid

De Franstalige partijen zijn de grootst slokoppen. Zo vraagt staatssecretaris voor Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) 700 miljoen euro voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen. PS-minister Ludivine Dedonder wil voor 500 miljoen euro hetzelfde doen met de gebouwen van Defensie. En minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) hoopt ruim 700 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van het goederenvervoer via het spoor, de toegankelijkheid van de treinstations en de as Brussel-Luxemburg.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil verder inzetten op het uitbouwen van een waterstofnetwerk, offshore windenergie en cleantech (75 miljoen). Minister van Justitie en Noordee Vincent Van Quickenborne heeft voor 150 miljoen projecten rond ontzilting en aquacultuur in gedachten en wil meer dan 300 miljoen investeren in detentiehuizen voor korte straffen. Opnieuw Dedonder wil 100 miljoen investeren in cybersecurity. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft voor zo'n 130 miljoen aan projecten ingediend rond de digitalisering van de sociale zekerheid, een virusbank en therapeutische hulp aan jongeren. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil 150 miljoen investeren in de digitalisering van de politie (i-Police). Haar CD&V-collega Vincent Van Peteghem vraagt 53 miljoen voor de digitalisering van de douane en 11 miljoen voor de cyberveiligheid van Financiën.

Heropbouw Wallonië