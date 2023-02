Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit ervoor zo snel mogelijk opvang in de regio te organiseren voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. 'We moeten daarover goede afspraken maken met Turkije om te vermijden dat het bij ons breekt', klonk het zondag in De Zevende Dag.