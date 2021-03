De Croo probeert benoemingspuzzel te leggen

Premier De Croo hoopt tegen vrijdag de contouren van een immense benoemingspuzzel te kunnen leggen. De discussie woedt nog het felst aan Franstalige kant.

Door de politieke impasse waarin ons land verkeerde tussen de val van de regering-Michel in december 2018 en de geboorte van de regering-De Croo in oktober 2020, zijn bij de overheidsbedrijven, zelfstandige diensten en entiteiten tientallen bestuursposten en uitvoerende mandaten opengevallen, zoals dat in het jargon heet.

De regering-De Croo wil het daar niet bij laten. Bij de onderhandelingen die al weken achter de schermen worden gevoerd, liggen ook alle mandaten op tafel die tussen nu en 2024 vervallen. De Vivaldi-partijen kiezen zo voor de korte pijn. Met een discussie over politieke benoemingen valt electoraal zo weinig te winnen dat de zeven regeringspartijen ze geen vier jaar willen meeslepen.

Tussen de Vlaamse partijen leidt de benoemingspuzzel niet tot openlijke discussies. Niemand betwist de prestaties van Koen Van Loo (Open VLD) als directievoorzitter van de investeringsmaatschappij FPIM, die een cruciale rol zal spelen in het relancebeleid. Het vicegouverneurschap van de Nationale Bank lijkt CD&V vrij vlot te kunnen binnenhalen voor oud-minister Steven Vanackere. Groen streeft naar diversiteit en de sp.a zegt zich terughoudend op te stellen.

Tussen Ecolo en MR woedt een strijd om het voorzitterschap van de NMBS.

Aan Franstalige kant verlopen de discussies moeilijker. Vorige week raakte bekend dat de kwestie tussen Ecolo en de PS vastliep op de toepassing van de bekende methode-D'Hondt, die ook gebruikt wordt bij de verdeling van ministerposten of parlementaire commissies. Volgens Ecolo moet daarbij niet gekeken worden naar de verkiezingsuitslag, maar naar het huidige aantal Kamerzitjes.

Dat ligt moeilijk bij de PS, waarvan de Kamerfractie sinds het ontslag van Emir Kir niet langer 20 maar 19 leden telt. De impact van die discussie is niet gering: het zou een tiental mandaten kunnen schelen in de verdeling tussen de PS en Ecolo. Voor de MR en de Vlaamse partijen betekent het niet zo veel. Deze week kwam de PS met een compromisvoorstel, waarbij ze zichzelf het gewicht van 19,5 zitjes toebedeelde. 'Slim gezien van de PS. Zo valt de verdeling telkens in haar voordeel uit', lacht een regeringsbron.