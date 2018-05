De Croo strijdt tegen fake news

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) heeft een expertenpanel aangesteld en lanceert ook een burgerbevraging in de strijd tegen fake news.

Vorige week stelde de Europese Commissie haar plan voor om fake news en desinformatie aan te pakken. Sociale media moeten beter kunnen aantonen welke berichten gesponsord zijn en er moet meer transparantie komen over de algoritmes die online platformen hanteren. Ook moeten er initiatieven komen om burgers meer mediawijs te maken en komt er een Europees netwerk van factcheckers.

We moeten in België een evenwicht vinden tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en anderzijds georganiseerde desinformatie aanpakken die bedoeld is om mensen te schaden. Alexander De Croo Minister van Digitale Agenda

De Commissie verwacht een Belgisch standpunt over de kwestie en daarom komt er nu een expertengroep. 'We moeten in België een evenwicht vinden tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en anderzijds georganiseerde desinformatie aanpakken die bedoeld is om mensen te schaden,' stelt De Croo.

Een wet tegen fake news komt er niet. 'In Duitsland hebben ze halsoverkop zo'n wet tegen hate speech en nepnieuws goedgekeurd. Sociale media zijn daar zelf verantwoordelijk om verkeerde informatie van hun platform te halen. Het gevolg is dat satirische sites geweerd worden en dat kan niet de bedoeling zijn,' zegt de minister.

Browserplugin

Het panel van academici en stakeholders focust zich op praktische en concrete maatregelen die burgers moeten helpen om toegang te hebben tot betrouwbare en diverse berichtgeving. 'De bedoeling is dat we zoeken naar manieren om het academisch onderzoek, lokale initiatieven en de Europese richtlijnen te stroomlijnen, want momenteel is er een versnippering,' zegt professor Media en Technologie Lieven De Marez van de UGent.

'We willen de theorie even aan de kant zetten en nadenken over concrete initiatieven,' zegt De Marez. Een voorbeeld van zo'n maatregel kan een browserplugin zijn, waarbij burgers artikels van andere media over hetzelfde onderwerp aangereikt krijgen. Het rapport met aanbevelingen wordt verwacht op 25 juni.

Ook komt er een burgerbevraging via de website stopfakenews.be. Deelnemers kunnen er nieuwe voorstellen indienen om fake news aan te pakken en kunnen aanduiden welke maatregelen ze het liefst verwezenlijkt willen zien. 'De publieke opinie zal niet doorslaggevend zijn als we de aanbevelingen doen, maar kan ons wel een kader bieden om te bepalen welke onderwerpen de burgers nauw aan het hart liggen,' zegt Eva Lievens, docent Recht & Technologie aan de UGent.