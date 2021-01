De Croo trekt verdeling Europees herstelgeld naar zich toe

Premier Alexander De Croo (Open VLD) werkt in stilte aan een groot akkoord met de minister-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel over de verdeling van de Europese herstelpot van 5,15 miljard euro. 'Dit is chefsache', klinkt het.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) deed al heel wat voorbereidend werk. Voor het kerstreces werkte hij een nota van ruim 40 pagina's uit, die nadien verfijnd is in overleg met de deelstaten. De nota zal aan de Europese Commissie worden voorgelegd zodra er een Belgisch akkoord is over de verdeling van de middelen uit het Europees herstelfonds.

Ons land kan aanspraak maken op 5,15 miljard euro subsidies uit het belangrijkste fonds van de nieuwe Europese coronaherstelpot van 750 miljard euro. De Europese Commissie gaat het geld lenen op de markten. Ze gaat ook nauw toezien op de besteding van die Europese hulp. De lidstaten moeten projecten voorleggen die in lijn liggen met de prioriteiten van Europa, zoals de digitalisering en de vergroening. De timing is krap: tegen eind april moeten de nationale plannen goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

Vlaamse veerkracht

De federale regering mikt prioritair op projecten rond energie, klimaat en e-health en rekent daarvoor op zo'n 1 miljard euro uit het Europees potje, wat de deelstaten een heel grote hap uit de koek vinden. De Vlaamse regering wil de Europese centen gebruiken om het Vlaamse relanceplan Vlaamse Veerkracht te financieren. Dat plan is goed voor 4,3 miljard euro, met een focus op digitalisering en duurzame transitie, maar voorziet ook in heel wat publieke werken. Wallonië en Brussel hebben nog geen uitgewerkte plannen, maar het is duidelijk dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) ambities heeft.

Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA) liet al verstaan dat hij op 3 miljard euro Europees geld rekent. Dat lijkt erg veel, maar Vlaanderen vindt dat het tijd is voor wat solidariteit vanuit het zuiden van het land. De coronacrisis treft de Vlaamse economie zwaarder dan elders in het land. Een verdeelsleutel op basis van het regionaal aandeel in het bruto binnenlands product is de piste waarop Diependaele zit. Dan zou Vlaanderen zo’n 57 procent, Wallonië 24 procent en Brussel 19 procent krijgen. Vandaar het cijfer van 3 miljard voor Vlaanderen, al gelooft niet iedereen in de Vlaamse regering daarin. 'Een realistische piste is dat Vlaanderen 2,4 miljard euro binnenhaalt', klinkt het.

De onderhandelingen over de verdeelsleutel zijn chefsache geworden. Premier De Croo heeft het dossier naar zich toegetrokken en probeert in discrete gesprekken met de minister-presidenten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel tot een akkoord te komen 'waarin iedereen zich kan vinden'. Stilletjes wordt gehoopt dat al deze week een akkoord uit de bus kan komen, dat bezegeld kan worden op het Overlegcomité van vrijdag. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit. 'De gesprekken lopen nog. Men bekijkt verschillende scenario’s. Het wordt iets voor de komende dagen of weken', klinkt het.

Brexitfonds

Een toponderhandelaar bevestigt dat De Croo deze week met de minister-presidenten Jan Jambon (N-VA, Vlaanderen), Elio Di Rupo (PS, Wallonië) en Rudi Vervoort (PS, Brussel) de knoop wil doorhakken. 'Maar er is nog geen afgetekend compromis in zicht tussen de regio’s. Mogelijk worden andere fondsen bij de oefening betrokken, zoals het brexitfonds', luidt het.

Het brexitfonds wordt opgedeeld in twee schijven. Dit jaar wordt 4 miljard euro gelost, met een enveloppe voor elk land. Pas volgend jaar wordt verantwoord hoe die middelen ingezet worden. In 2024 volgt de verdeling van het resterende 1 miljard euro onder de Europese landen die het geld het meeste nodig hebben.

400 miljoen EU-experts rekenen op een bedrag dicht bij 400 miljoen euro uit het brexitfonds voor België

Jambon liet op een webinar van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) weten dat de criteria die Europa hanteert relatief gunstig zijn voor Vlaanderen. Hij is niet zo blij met het ‘welvaartsmechanisme’ op basis van het bbp per capita, waardoor alle EU-landen geld uit de pot krijgen. Dat is een gunstige regeling voor de Oost-Europese landen, waarvoor de brexit minder gevolgen heeft. Wel goed voor Vlaanderen zijn de twee parameters om meer geld te krijgen dan op basis van de bbp-verdeling: de impact van de deal op de visserij en het aandeel in de handel met het Verenigd Koninkrijk.

EU-experts rekenen op een bedrag dicht bij 400 miljoen euro voor België. Jambon herhaalde nog eens dat Vlaanderen in België de meeste steun uit het brexitfonds moet krijgen. Hij sprak over 86 procent.