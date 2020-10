De Croo versnelt met aanscherping corona-regels

Federale regering en deelstaten komen nu vrijdag al met strengere coronamaatregelen, verneemt De Tijd. Op tafel liggen een gelijke behandeling van cafés en restaurants en het aanscherpen van het advies over thuiswerken. Ook de coronabarometer wordt afgeklopt.

Achter de schermen is het politiek alle hens aan dek om de coronacrisis te tackelen. Nadat vorige week vrijdag een reeks strengere regels zijn ingevoerd, was het aanvankelijk de bedoeling tot midden volgende week te wachten met de evaluatie. De logica daarachter is dat het een tiental dagen duurt voor een scherper regime impact heeft op het aantal vastgestelde positieve gevallen. Sinds vrijdag moeten cafés dicht om 23 uur en mogen stamgasten met maximum vier aan een tafeltje zitten. In restaurants mag het met tien tot 1 uur. Ons sociale leven moeten we beperken tot drie buiten de mensen met wie we onder één dak leven.

In regeringskringen gaat echter steeds meer rond dat vroeger geschakeld zal worden nu de situatie snel verslechtert. Op tafel liggen volgens onze info maatregelen omtrent een verder aanscherping van telewerken. Officieel is telewerken opnieuw de norm, maar met die regel zou te los worden omgesprongen. Ook al zijn er geen indicaties dat kantoren broeihaarden van besmetting zijn, het probleem is vooral de vele pendelaars die van en naar het werk reizen. In federale kringen wordt gewezen op beelden die de voorbije dagen opdoken van overvolle treinen en ander openbaar vervoer. 'Het is niet nodig dat al dat volk de baan op is'.

In sommige landen is er zoals in het voorjaar alweer sprake van een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Maar daar is bij ons geen consensus over. In de discussie zou de communautaire breuklijn opnieuw komen kijken. Net zoals in maart de sluiting van de scholen er werd doorgedrukt langs Franstalige zijde, wordt er nu ook in Franstalige middens gesproken van een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De roep in Franstalig België om hardere ingrepen, heeft er ook mee te maken dat het coronavirus veel feller circuleert in Brussel en Wallonië. Dat in tegenstelling tot de corona-golf in het voorjaar.

'Lockdown vermijden'

Maar langs Vlaamse zijde luidt het dat dat niet op tafel ligt. 'Dat zou op lockdown neerkomen en dat proberen we net te vermijden', luidt het. Net als in maart wordt toch vanuit Franstalige hoek weer gekeken naar Parijs, waar normaal president Macron woensdag de natie toespreekt met de aankondiging van nieuwe maatregelen. Toen Macron in maart de Franse scholen sloot, was dat voor de Franstalige politiek ook het sein - tegen het advies van de virologen in - om ook bij ons hetzelfde te eisen. De vraag is dus of Macron nu opnieuw één en ander in een stroomversnelling brengt.

Daarnaast wordt ook opnieuw gekeken naar horeca. Er is sprake van cafés en restaurants opnieuw gelijk te schakelen, met één vast sluitingsuur - wellicht 23 uur - en vier mensen per tafeltje. Enkel wie een restaurantlicentie heeft van het Federaal Voedselagentschap mag sinds vorige vrijdag openblijven tot 1 uur. Een kleine week later zou aan dat regime alweer gesleuteld worden.

Barometer

De topministers van de federale regering en de deelstaten buigen zich vrijdag ook opnieuw over de lang aangekondigde corona-barometer. Het systeem - dat de pandemie opdeelt in fases afhankelijk van hoe erg het virus circuleert en daaraan een vaste set regels koppelt - zou eindelijk goedkeuring moeten krijgen. De corona-barometer ligt al heel lang op tafel, maar de voorstellen van de celeval - het comité experts dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis - zijn door de politiek een paar keer ter herwerking teruggestuurd. De nieuwe corona-commissaris Pedro Facon kreeg de barometer na zijn aanstelling op zijn bord.