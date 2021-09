De Croo wil begrotingstekort met 2 miljard terugdringen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) streeft tegen maandag naar een deal over een budgettaire inspanning van 2 miljard euro in 2022. Het begrotingstekort zou daarmee rond de 20 miljard uitkomen.

De Croo riep woensdagochtend zijn kernkabinet bijeen voor de start van de begrotingsonderhandelingen. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al even bezig, maar pas vorige week leverden de experts van het monitoringcomité hun doorlichting van de budgettaire toestand af.

Zoals eerder bericht hadden de topambtenaren relatief goed nieuws. Het begrotingstekort is volgend jaar nog altijd een krater - 21,3 miljard euro of 4,14 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - maar door de sterke groeicijfers is er wel een halvering tegenover 2020. In dat jaar deed corona de al belabberde financiële toestand van ons land helemaal ontsporen.

Over het openingsbod van de premier is nog geen formeel akkoord. De socialisten vinden het nog te veel, vooral omdat ook nieuwe uitgaven op tafel liggen, die gecompenseerd moeten worden.

Bij dat relatief goede nieuws zijn twee kanttekeningen te maken. Ten eerste neemt het structurele deficit bij een ongewijzigd beleid opnieuw aanzienlijk toe vanaf 2024, vooral door de vergrijzing. Ten tweede verminderen de verbeterde cijfers de druk om volgend jaar al hard te besparen of te hervormen, omdat de doelstellingen die België met de Europese Commissie heeft afgesproken eigenlijk al behaald zijn.

Met name de PS vindt dat de budgettaire oefening in volle relance beter beperkt blijft tot 1 miljard euro. Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) daarentegen stelde eerder een sanering van 3 miljard voor. Ze baseerde zich daarvoor op de afspraken uit het regeerakkoord om de inspanning te laten afhangen van de groei. Op basis van dat schema zou boven op een jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp een variabele inspanning van 0,4 procent van het bbp gedaan moeten worden in 2022. Samen maakt dat 3 miljard, wat de socialisten als een provocatie afdeden. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde 2,5 miljard voor.

Openingsbod

Van meerdere bronnen heeft De Tijd nu vernomen dat De Croo een openingsbod heeft gedaan dat het midden kiest tussen de posities van PS en De Bleeker: met een vaste en een variabele inspanning van telkens 0,2 procent van het bbp, wat samen 0,4 procent bbp ofwel 2 miljard euro maakt.

Dat komt in de feiten neer op een beperkte oefening. De vaste inspanning van 1 miljard zit namelijk al in de begrotingstabel sinds de vorming van de regering. Het gaat bijvoorbeeld om de omzetting van de Europese richtlijn over e-commerce, een verhoging van de accijnzen op tabak, het aflopen van de fiscale regularisatie en fraudebestrijding. Voor dat laatste onderdeel moet Van Peteghem wel met een nieuw actieplan komen. Ook voor de variabele inspanning van 1 miljard is een deel van het werk al gedaan: 430 miljoen euro komt van de nieuwe effectentaks.

Energienorm

Toch belooft de strijd nog hevig te worden. De PS vindt 2 miljard te veel, en ook de groenen mikken eerder op 1,5 miljard. Temeer omdat ook een waslijst met vragen voor meeruitgaven op tafel ligt, die moeten gecompenseerd worden. De prangendste kwestie is de stijging van de energieprijzen. Groen vraagt daarom een verlenging van het uitgebreide sociaal tarief en is ook klaar met het voorbereidend werk voor de langverwachte energienorm.

De Croo probeert zijn regering te verenigen rond een herstart- en transitieplan met daarin bijkomende investeringen en hervormingen.

Daarnaast is er de vraag van de PS om voor 600 miljoen euro federale middelen uit te trekken voor de heropbouw van Wallonië, al lijkt er daar een oplossing in de maak. Voor Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zou ook een federale lening van 1,2 miljard aanvaardbaar zijn in plaats van een donatie.

Ook het voorstel van Van Peteghem om de belastingen te verlagen door de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ) af te schaffen, komt op tafel. Hij vraagt in de begroting van 2022 300 miljoen euro voor een eerste fase en wil dat geld onder meer halen bij de effectentaks en het inperken van de gunstregimes voor topvoetballers, tweede verblijven en auteursrechten. Het probleem daarbij is dat de MR daar niet wil aan raken en dat die hervormingen in het begin maar weinig geld opleveren.

En er is ook nog het systeem waarbij de eerste aanwervingen van een bedrijf vrijgesteld zijn sociale bijdragen. De socialisten willen dat inperken wegens duur en onproductief, de MR wil het nog uitbreiden.

Transitieplan

De begroting is overigens maar een deel van het werk. De Croo wil na alle vijandigheden tussen socialisten en liberalen zijn ploeg ook verenigen rond een herstart- en transitieplan, waarin bijkomende investeringen in klimaat en digitalisering gecombineerd worden met arbeidsmarkthervormingen. Ook daar ligt een vragenlijst voor van 3,3 miljard, die gereduceerd moet worden tot ongeveer een derde.