De Croo wil nieuw solidariteitsmechanisme voor grote rampen

Meer extreem weer

De premier oppert de piste in een brief aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die De Tijd kon inkijken. De Croo wil garanderen dat snel financiële steun van de ene overheid naar de andere kan stromen als een deel van het land zwaar getroffen wordt door een ramp. Bij de huidige bijzondere financieringswet is dat niet mogelijk.

Volgens De Croo is zo'n structurele oplossing broodnodig. Hij wijst er in zijn brief op dat de klimaatverandering de kans op extreem weer doet toenemen, waardoor meer overstromingen of extreme droogtes dreigen.