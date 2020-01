De Gucht krijgt gelijk in grote belastingzaak

De twist met de Bijzondere Belastinginspectie, over een extra belastingaanslag van 811.000 euro, sleepte ruim tien jaar aan.

Oud-eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) en zijn echtgenote, politierechter Mireille Schreurs, hebben na meer dan tien jaar gelijk gekregen in hun grote belastingzaak. Het Gentse hof van beroep heeft ten gronde geoordeeld dat ze geen belastingen moesten betalen op de opbrengst die ze haalden in 2005 uit een verkoop van aandelen. Toen belandde ruim 1 miljoen euro op hun bankrekening, maar volgens het hof van beroep moesten ze dat niet aangeven aan de fiscus.

Het arrest van het Gentse hof van beroep dateert al van 7 januari, maar raakte nog niet bekend. ‘Intussen heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te kennen gegeven dat ze zal berusten in het arrest. Daarmee is de zaak, wat dit geschil betreft, definitief van de baan’, reageert De Guchts advocaat, Bruno Cardoen van het kantoor Tiberghien.

811.000 euro

Het hof van beroep geeft de Bijzondere Belastinginspectie over de hele lijn ongelijk. De fiscus claimde voor het aanslagjaar 2006 een extra belastingaanslag van De Gucht en Schreurs van ruim 811.000 euro.

Maar volgens het hof van beroep houden de argumenten van de belastinginspectie geen steek. De inkomsten die De Gucht en Schreurs haalden uit de verkoop van aandelen van de zinkgroep Vista waren geen ‘beroepsinkomsten’ zoals de fiscus al jaren volhoudt. Het kaderde volgens het hof van beroep allemaal in het ‘normaal beheer’ van hun ‘privévermogen’. De Gucht en Schreurs hebben dus niet de belastingregels overtreden, besluit het arrest.

‘Belangrijk is ook te vermelden dat het hof een verhoogde rechtsplegingsvergoeding aan de heer en mevrouw De Gucht heeft toegekend, wegens de onredelijke houding van de BBI Gent’, benadrukt Cardoen. Het hof legt de fiscus inderdaad een hogere rechtsplegingsvergoeding op van 30.000 euro per aanleg, dus 60.000 euro in totaal.

‘De toekenning van een verhoogde rechtsplegingsvergoeding is zeer uitzonderlijk, aangezien de rechtbanken en de hoven op een dergelijk verzoek doorgaans niet ingaan’, stelt De Guchts advocaat.

'Onredelijke situatie'

In zijn arrest besluit het hof van beroep dat ‘de houding van de belastingadministratie heeft geleid tot een uitermate complex, procedureel verloop’. Het hof van beroep neemt op de korrel dat de belastinginspectie haar onderzoek in 2009 nog opstartte op basis van het volgens de fiscus verdachte riante buitenverblijf dat het koppel kon renoveren in het Italiaanse Toscane. Om dan in 2012 het geweer van schouder te veranderen en het onderzoek te richten op een meerwaarde die De Gucht boekte bij de verkoop van aandelen. Terwijl die al terugging tot de periode 1992-1995 en nog kaderde in De Guchts vorige leven als zakenadvocaat. Volgens het hof zijn De Gucht en Schreurs zo beland in een ‘kennelijk onredelijke situatie’.