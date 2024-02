De Dienst Vreemdelingenzaken zal in de gesloten centra plaatsen voorbehouden voor drugdealers die opgepakt worden in de wijk Peterbos in Anderlecht en zal alles in het werk stellen om ze het land uit te zetten. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) donderdag.