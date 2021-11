De Sutter roept federale ambtenaren op thuis te werken

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) roept alle 65.000 federale ambtenaren op zo veel mogelijk thuis te werken. 'Ze hebben een voorbeeldfunctie.'

Steeds meer mensen vinden opnieuw de weg naar kantoor. Brussel kent bijna de hoogste werkgerelateerde mobiliteit sinds het begin van de pandemie, de herfstvakantie niet meegerekend (zie grafiek).

Wegens de vierde coronagolf en de stijgende druk op de zorg besloot het Overlegcomité vorige week telewerk opnieuw te promoten, maar tot een verplichting kwam het niet. Minister van Ambtenarenzaken en vicepremier Petra De Sutter (Groen) roept de 65.000 federale ambtenaren nu op om zo veel mogelijk te telewerken.

'Niet gemakkelijk maar noodzakelijk'

'Ik ben me ervan bewust dat het niet altijd gemakkelijk is om thuis te werken, maar het is noodzakelijk in de huidige situatie', zegt de minister in een brief aan de voorzitters van de federale overheidsdiensten.' Telewerken is volgens De Sutter 'een kwestie van solidariteit met de verpleegkundigen en artsen van de ziekenhuizen en de meest kwetsbaren'.

Of de oproep een voorbode is van een verplichting van telewerk is afwachten. Het volgende Overlegcomité staat gepland op 19 november.

De Sutter onderstreept dat de federale diensten een voorbeeldfunctie hebben qua telewerk in coronatijden. In maart 2020 werkte gemiddeld 88 procent van de federale ambtenaren thuis. In september 2021 was dat aantal gezakt tot 78 procent. In september 2021 was dat nog 31 procent.