De Tijd Herstart | Op weg naar het nieuwe normaal

In de vierdelige podcastreeks De Tijd Herstart spreekt Bert Rymen met ondernemers, bankiers en hr-experts. Hij onderzoekt hoe corona de financiële wereld verandert, kijkt onder de motorkap bij de logistieke stromen van de haven van Antwerpen, en bevraagt experts over 'beeldschermleiderschap' in een maatschappij waar telewerken in een recordtempo de norm is geworden.